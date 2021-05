Murió Gavin MacLeod, el capitán de "El crucero del amor"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 29.05.2021 - Última actualización - 21:27

21:25

El actor estadounidense empezó su carrera en la década de 1950 y fue parte de otras series exitosas como "Mary Tyler Moore"

El actor estadounidense Gavin MacLeod, conocido sobre todo por su interpretación del Capitán Stubing en la serie televisiva El crucero del amor, murió en la mañana de este sábado a los 90 años. El fallecimiento fue confirmado por su sobrino al sitio Variety.

MacLeod, que estaba alejado de las cámaras, empezó su carrera en la década de 1950 y desde entonces acumuló una cantidad de créditos en series y películas, como El botín de los valientes o El cómico. Destacó en la sitcom de los setenta Mary Tyler Moore o La chica de la tele, y de ahí pasó al gran hito de su carrera, al menos en cuanto a exposición: El crucero del amor, que estuvo al aire de 1977 a 1987.

Ambientada a bordo del barco The Pacific Princess, la serie retrataba la cotidianidad de la tripulación de este crucero comandada por el capitán Merrill Stubing, o sea MacLeod. Con ese personaje estuvo en la película para televisión estrenada en 1990 y en el episodio "Reunion" del reboot Love Boat: The Next Wave, en 1998.



Nacido Allan George See en Mount Kisco, Nueva York, sirvió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y luego empezó a buscar su primera oportunidad como actor. Le llegó en 1958 con la película I Want to Live, y de ahí en más no paró de trabajar en diferentes terrenos.

Su última aparición en televisión fue en 2014, en The Comeback Kids.



Convertido a la Iglesia Evangélica en los ochenta, en los últimos años se había dedicado a la divulgación de sus principios y publicó un par de libros al respecto, junto a su esposa.