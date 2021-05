https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esclerosis Lateral Amiotrófica

Esteban Bullrich contó como "le encontró la vuelta" a vivir con ELA

"El enojo me costó más que la angustia, porque no le encontraba la vuelta", confesó el senador en una entrevista dedicada al camino que tuvo que realizar al enterarse que pacedía la enfermedad

Esteban Bullrich. Crédito: Archivo

El referente de Juntos por el Cambio, habló con CNN en Spañol y comentó que "cuando uno se entera de que está enfermo de una enfermedad como la ELA, pasás por etapas. Tuve una etapa de angustia, mucha". Esteban Bullrich aseguró que en un principio “no le encontraba la vuelta” a la enfermedad, pero que con el pasar del tiempo logró “estar en paz. Tenés que leer Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece Esteban Bullrich “¿Qué me pierdo? Que no voy a poder entrar a la Iglesia, por ejemplo. Esa es la primera reacción”, explicó. "El enojo me costó más que la angustia, porque no le encontraba la vuelta. Ahora estoy en paz", subrayó el dirigente de Juntos por el Cambio, consultado por los periodistas Ernesto Tenembaum y María O'Donnell