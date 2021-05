Agüero se despidió del Manchester City: "Estoy orgulloso de haber vestido tantos años esta camiseta"

El delantero Sergio "Kun" Agüero se despidió este domingo del Manchester City con un mensaje que difundió en sus redes sociales en el cual manifestó estar "orgulloso haber vestido tantos años" la camiseta del elenco inglés el cual estará "siempre" en su "corazón".



"Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón", expresó Agüero en su cuenta de la red social Twitter y acompañó el posteo con dos imágenes, una de él con la camiseta del City en el hombro y otra de los simpatizantes del club de Inglaterra.

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón 💙//Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart 💙 pic.twitter.com/NkmznA0Rq2