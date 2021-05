Ni el Zonda ni el Pampero, lo que soplan son aires de fútbol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

San Juan no es una ciudad futbolera, pero entre el estadio (hermoso por donde se lo mire), el crecimiento de algunos dirigentes (Tapia y Miadosqui) y los deseos del gobierno, el interés por la pelota empieza a acercarse a lo que generan el hockey o el ciclismo en esta ciudad donde el fútbol nacional tiene su epicentro en toda la semana.

El fútbol argentino se regocijaba con el título mundial de fútbol en 1978. Habían pasado pocos meses de aquél 25 de junio. En San Juan, la cuna del hockey, se disputaba el Mundial. Un sanjuanino de pura cepa, Daniel Martinazzo, conducía a aquél equipo a otro logro mundial. El 12 de octubre de ese año, levantaban la copa luego de vencer de manera invicta en dicho compromiso ecuménico. El país festejaba por el fútbol y también por el hockey sobre patines. Y Martinazzo dejaba bien alto el prestigio del deporte sanjuanino, como unos años antes había ocurrido con Víctor Echegaray, aquél boxeador que en 1971 tuvo su noche de gloria en el Luna Park cuando derrotó a Juan Corradi y empezó a meterse en el bolsillo al exigente público del boxeo sabatino, después de haber crecido en la escuelita de boxeo que funcionaba en la precaria sede de Huazihul, en esta ciudad, escuchando por radio las peleas de José María Gatica y Luis Federico Thompson.

El sanjuanino no es futbolero, no es Rosario, Santa Fe o Córdoba, que respira y vive por el fútbol. Se está tratando de que el fútbol se meta. La construcción del estadio fue un acierto. Acá arrancó el camino Uruguay para ser campeón de la Copa América del 2011, estuvo también Perú para ser tercera en ese torneo. Uno mira semejante estadio y no imagina que sólo entren 25.000 personas. Hay un detalle: el sector opuesto al oficial no tiene butacas, pero es considerado preferencial. Están pintadas, sobre el cemento, las marcas para la colocación futura de las plateas que irán en ese sector. Sólo por ese motivo se puede admitir que en el estadio entre esa cantidad de público, cuando en realidad, hubo varios partidos en los que la marca superó largamente los 35.000 espectadores, como el día en que Messi marcó un golazo de tiro libre para una victoria -sumamente necesaria- ante Colombia en el camino de Eliminatorias al Mundial de Rusia.

El recuerdo de esa noche -además de haber regresa "a dedo" al centro de la ciudad por la ausencia de taxis o remises a la hora de la salida del estadio- fue aquélla conferencia de prensa en la que los jugadores resolvieron dejar de hablar con la prensa. Fue una de las tantas veces que el estadio se llenó, como también ocurrió aquella noche de la definición de la Copa Argentina entre Huracán y Rosario Central, cuando cuentan que "quedó gente afuera".

Uno de los enviados de El Litoral a San Juan, autor de la nota, a la espera de un partido histórico para Colón. Este lunes a las 19 juega la semifinal ante Independiente en este magnífico estadio del Bicentenario, construido en 2011. Foto: Fernando Nicola

Decíamos que San Juan no es futbolera, que están construyendo un velódromo -al lado del estadio y en un sector que se lo ha denomina el "polo deportivo"- que será el segundo en importancia del mundo, que el ciclismo y el hockey sobre patines acapara el interés y que tiene en UPCN a uno de los máximos exponentes del vóleibol. Cuentan los sanjuaninos que el predio funciona como vacunatorio, que está construyéndose la pista de ciclismo, una pista de atletismo y que el predio del Colegio Médico de San Juan está a punto de ser negociado por el gobierno y allí funcionará el Centro de Alto Rendimiento que estuvo presentando Javier Mascherano para captar jugadores jóvenes de la zona de Cuyo, para ir moldeándolos en la etapa previa a llevarlos a Ezeiza. De alguna forma, el fútbol se va metiendo decididamente en la política provincial, con el empuje que se le está dando también a partir de la dirigencia: no olvidarse que Claudio Tapia, el presidente de la Afa, es un hombre nacido en estas tierras.

Cuando se habla de San Juan, a nivel deportivo, se habla de Pancho Velázquez, Daniel Martinazzo o Nicolás Elías en hockey, del Negro Elgueta en básquet, de Obras Sanitarias y UPCN en vóleibol o Vicente Alejo Chancay en ciclismo, nombres que hicieron famosos a San Juan en deportes que acaparan un mayor interés que el fútbol, más allá que desde la época de los viejos nacionales, con Sportivo Desamparados en el "Serpentario" (mote por el cuál se lo conoce y que tiene una doble explicación: una es porque donde está la cancha, había muchas serpientes; la otra, es porque uno de los equipos que jugó el Nacional, en 1969, estaba integrado por jugadores bajitos que jugaban por abajo, sin exagerar de los pelotazos ni de los centros).

San Juan nos recibe con un sol a pleno, una temperatura que trepa a los 20 grados en horas de la siesta y que con la fortaleza que tienen los rayos solares en esta región, permiten disfrutar de un clima cálido que se pone más frio en horas de la noche, cuando la temperatura baja hasta los 6 o 7 grados. Con cielo parcialmente nublado, sin ninguna amenaza de lluvia ni de vientos fuertes (tan típicos en la región), San Juan espera la llegada de un lunes diferente. Será un lunes distinto. Si alguno piensa que el lunes es el peor día de la semana, éste será una excepción: se llenará de fútbol al pie de la precordillera.