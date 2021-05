https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La muerte de Maradona, River, Copa América y la selección, algunos de los temas a los que se refirió el capitán campeon del mundo en 1978.

Fútbol Daniel Passarella rompió el silencio

La muerte de Maradona, River, Copa América y la selección, algunos de los temas a los que se refirió el capitán campeon del mundo en 1978.

El ex presidente de River Daniel Alberto Passarella rompió hoy el silencio y se refirió a su ausencia en el video institucional del "Millonario" en el 120° aniversario del club, aunque señaló que no le dio "mucha importancia".

"Vi el video que hicieron. No sé, no le di mucha importancia. Pienso que sí, tal vez debería haber estado, pero no sé", manifestó Passarella en declaraciones a La Tercera de Chile.

Además, habló de la muerte de Diego Armando Maradona: "Fue muy triste, todavía el país está acongojado por lo que pasó. Es la vida, así como viene hay que tomarla".

"No sorprendió tanto a la gente, estuvo 15 o 20 días en una situación complicada de salud y se fue agrandando más. No fue una cosa de golpe, fue una lástima, una tragedia", añadió el ex marcador central.

A su vez, opinó sobre la actualidad de la Selección argentina de cara a la Copa América: "Está bien, tiene un entrenador que ha hecho una buena labor, que sale poco en los diarios y en las noticias, dedica todo el tiempo al trabajo".

En ese sentido, continuó: "Hay algunos jugadores nuevos, en eso Argentina tiene suerte, produce muchos futbolistas. Después el tema es si el DT logra un feeling con los jugadores. Si no clasifica para el mundial, es un fracaso inmenso".

No obstante, Passarella cuestionó la realización del certamen continental porque "es un riesgo" y "en dos semanas las cosas no cambiarán respecto de la emergencia sanitaria".

"No es viable hacer la Copa América. En rigor, ningún país está para hacerla, no le veo solución. Es cierto que las federaciones pierden mucha plata, pero también se está muriendo mucha gente. Hay que pensar más en la gente que en la plata", consideró.

Por último, elogió al capitán del seleccionado albiceleste, Lionel Messi: "Es el primero de todos, todavía tiene cuerda para rato. Me gustaría mucho que llegara a ganar el Mundial, yo creo que es un deseo que él tiene pendiente con la selección", concluyó.