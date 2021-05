https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Lole" tuvo que volver a ingresar a un nosocomio por un cuadro persistente de anemia, a dos días de haber recibido el alta.

El senador y ex piloto Carlos Reutemann volvió a ser internado este domingo, según pudo averiguar El Litoral.

El ex gobernador se encuentra en un sanatorio de Santa Fe para realizarse estudios por anemia. Se trata de una afección que aún presentaba el pasado viernes cuando recibió el alta, según lo indicaba el parte médico correspondiente.

Cabe recordar que “Lole” fue ingresado a un sanatorio de la ciudad capital el miércoles 5 de mayo al presentar un problema en su sistema digestivo. Luego, el sábado 8, fue derivado a la ciudad de Rosario.

Reutemann, con 79 años, fue operado en Estados Unidos en 2017 por un problema en su sistema digestivo.

En los últimos días, Cora Reutemann había denunciado no recibir noticias de la salud de su padre y señaló a Verónica Ghio, pareja de éste, como la responsable: "Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí", había escrito en una seguidilla de mensajes.

Además, relató que una vez que tuvieron el resultado negativo, lo vieron "en la sala de espera, cuando él salía de terapia para hacerse estudios". y aseguró que de no tener novedades iría a la justicia.