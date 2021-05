https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es para cubrir con pavimento de hormigón los poco más de dos kilómetros que van desde la calle Av. Luján hasta Candioti, en jurisdicción de Adelina Centro y Adelina Este, al sur del distrito. Se trata de una obra muy anhelada por los vecinos.

Sobre un tramo de 23 cuadras El municipio santotomesino diseña un proyecto para pavimentar Av. Riccheri

La Municipalidad de Santo Tomé está dando forma a un proyecto de suma importancia para toda la comunidad santotomesina, que a su vez implica la posibilidad de poder concretar una obra largamente esperada por todos los vecinos, especialmente los de Adelina Centro y Adelina Este, que tanto han anhelado su concreción: la pavimentación de la calle Av. Riccheri, desde Av. Luján hasta Candioti. Desde la Curva de Maurig (al oeste), hasta las adyacencias de los dos batallones del Ejército Argentino (al este).

Dicho emprendimiento, sobre el que el municipio sigue definiendo algunas especificaciones de infraestructura puntuales, tendrá todas las características propias de una avenida moderna, con calzada de pavimento de hormigón, cantero central para separar las dos manos, paradas de colectivos, iluminación y semaforización correspondiente, bicisenda en algunos sectores, carril para estacionamiento y 23 cuadras de extensión (2.100 metros de longitud, aproximadamente), entre otros aspectos.

"Estamos trabajando en un proyecto bastante ambicioso, que lleva su tiempo", dijo a El Litoral la directora municipal de Gestión y Desarrollo de Proyectos y Obras, Mariana Albornoz. "La avenida Riccheri es una arteria fundamental, por eso queremos que tenga la jerarquización que necesita y que actualmente no tiene, porque en ese tramo cuenta con una calzada de estabilizado pétreo", acotó.

"Esto es lo que queremos comunicarles y transmitirles a todos los vecinos, que se trabaja muy seriamente en este proyecto, y que apenas esté terminado lo vamos a dar a conocer con todos sus detalles", aclaró Albornoz. Después, la funcionaria hizo hincapié en que este es un proyecto muy completo, que tiene otra fisonomía estructural y de constitución respecto al que el municipio había propuesto cuando el gobernador de la provincia era Miguel Lifschitz (fallecido recientemente), con quien la intendenta Daniela Qüesta firmó en su momento el denominado Acuerdo Capital.

Una de las principales diferencias, siguió explicando Albornoz, es que el nuevo proyecto incluye pavimentación con hormigón, no con material asfáltico flexible (como el anterior), porque se han tenido en cuenta las nuevas condiciones de escurrimiento del sector, que ahora son completamente distintas al haberse entubado el Canal Roverano.

Mariana Albornoz, directora de Gestión y Desarrollo de Proyectos y Obras de la Municipalidad de Santo Tomé. Foto: Archivo El Litoral

Del Acuerdo Capital a esta parte

El Acuerdo Capital establecía cierta cantidad de obras, entre ellas la realización de 150 cuadras de pavimento flexible, o concreto asfáltico, como también se lo llama. De dicha cantidad pudieron ejecutarse 67, distribuidas en distintas zonas de la ciudad, priorizándose aquellas arterias que habían sido muy perjudicadas por los fuertes temporales de fines de 2015 y principios de 2016. Luego, a medida que se avanzara en la gestión, se irían completando las cuadras restantes, dentro de las cuales estaba incluida la propuesta para Av. Riccheri, un proyecto, remarcó, "que con el cambio del gobierno provincial quedó en la nada".

Paralelamente, recordó Albornoz, también se había firmado un convenio para trabajar sobre todo el Canal Roverano, que es el más largo del distrito y va desde la Ruta Nacional Nº 11 hasta la salida del río Corondá. Al canal había que entubarlo, incluso, para poder avanzar también sobre la posibilidad de pavimentar Av. Riccheri, para la que al principio se había pensado un concreto asfáltico, porque se privilegiaba la búsqueda de mejor transitablidad y porque era lo que podía hacerse, en función de las condiciones de escurrimiento en ese sector (complicado por lo general por los anegamientos).

Así fue como, en el transcurso de los años de la administración de Lifschitz, se logró dar inicio a la ejecución del entubamiento del canal Roverano, una obra que en su momento tuvo una ampliación y que actualmente está siendo terminada. Eso, siguió explicando Albornoz, "nos permite presentar una propuesta diferente para Riccheri, una arteria que es fundamental y que necesita una infraestructura que ayude a descongestionar la avenida Luján, dando a toda la zona sur -que ha crecido muchísimo en los últimos años-, una salida mucho más rápida".

Cuando el gobierno provincial cambió y empezó la gestión de Omar Perotti, siguió Albornoz, "hicimos una presentación nueva, porque el Acuerdo Capital había sido con el gobernador anterior y porque ya teníamos en cuenta que iba a ser una avenida distinta, de hormigón y con otras características". Por ahora, el nuevo proyecto no ha sido incluido en el presupuesto del gobierno de la provincia.

A la espera de financiamiento

En julio del año pasado, la intendenta Daniela Qüesta elevó al gobierno provincial un pedido para que dentro del presupuesto de 2021fueran incluidas varias obras que originalmente formaban parte del antiguo Acuerdo Capital: la segunda etapa del Canal Roverano, obras complementarias para el abastecimiento de agua proveniente del Acueducto Desvío Arijón (en los barrios Libertad y Adelina Este), el canal San Martín y el pavimento de Av. Riccheri.

"Desde la Provincia nos comunicaron que, dentro de todo ese pedido, serían incluidos el canal San Martín y el Roverano, así como las obras relacionadas con el acueducto, pero Riccheri no, al menos en esta instancia", destacó Mariana Albornoz. No obstante ello, dijo después, "seguimos trabajando para poder elevar un proyecto ejecutivo al que no le falte nada y quesea los más completo posible, para entonces poder lograr su financiamiento".

"Nosotros vamos a elevar el proyecto y después veremos cómo conseguimos el financiamiento, de ser posible para que lo incluyan el año que viene, algo que ya depende del gobierno provincial", acotó la funcionaria, sin dejar de mencionar que también van a gestionar con distintos organismos de la Nación para poder financiar esta obra. Para finalizar, Albornoz aclaró que el pedido que del año pasado -para incluir esta obra en el presupuesto de 2021- tenía un costo estimado en 365 millones de pesos, "algo que hoy en día ya ha quedado totalmente desactualizado".