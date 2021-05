Peligroso reto para niños en TikTok

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin duda alguna TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares entre los usuarios de estas aplicaciones, pero sobre todo de niños y adolescentes quienes a través de sus cuentas comparten sus videos. Sin embargo, también replican contenidos que pueden poner en riesgo su salud y su vida.

En Gran Bretaña, por ejemplo, medios de información han alertado de un reto viral que circula en esta plataforma que ha causado ya importantes intervenciones quirúrgicas en al menos dos niños, después de que estos ingieran pequeños imanes.

El reto viral consiste en ponerse un piercing falso en el labio y grabar la reacción de tus padres mientras les haces creer que te has perforado de verdad, lo cual ha resultado gracioso para muchos de los usuarios.

Sin embargo, el problema es que para eso se deben usar unos pendientes magnéticos, que llevan una pequeña bola por fuera y otra imantada que se coloca por dentro, para sujetar la externa y así realizar la simulación.

Eso fue lo que pasó con dos niños, uno de 11 y otro de 13 que tuvieron que ser intervenidos en el quirófano. El primer caso fue el de un pequeño de Liverpool en el Reino Unido, que tuvo que ser llevado a urgencias por sus padres después de que comenzara a quejarse de dolores de estómago y vomitar “cosas negras”.

Al ser revisado, los médicos descubrieron que tenía 15 de las perlas magnéticas o imanes incrustados en el intestino, así como en el apéndice, lo que les obligó a extirparle parte del intestino y colon.

Días antes, otro niño de 11 años había sido intervenido por el mismo motivo en Worcester, cerca de Birmingham. Los cirujanos incluso reportaron que los imanes se quedaban pegados a las herramientas de la intervención quirúrgica.

“Se confirmó la peritonitis, una infección grave y se encontraron daños internos en sus intestinos lo que requirió dos cirugías en dos hospitales diferentes, según el parte médico de este menor, reportados por medios de ese país.

Luego de lo ocurrido y la gravedad del caso, la madre del niño, Amy Clarke, publicó una advertencia para otros padres en Facebook.

“Esto es una pesadilla. Esta locura de TikTok podría haberle matado si hubiéramos tardado más. Por favor, hablen con sus hijos y díganles lo peligrosas que son las perlas magnéticas, que son mortales si se ingieren”, alertó la preocupada madre de familia.

Esos dos pequeños no son los únicos, al menos 65 niños han sido sometidos a cirugías urgentes en hospitales de Inglaterra en los últimos tres años luego de que se tragaran imanes, según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS).

Otros retos peligrosos en TikTok

Este no es no el primer reto que se lanza en TikTok y que resulta peligroso para quienes lo realicen. Si bien la plataforma admite la publicación de videos de diversas temáticas con acceso público y no todas son dañinas, han circulado algunos retos que invitan a los usuarios a cortarse, pegarse partes del cuerpo, simular asfixias y obstrucciones respiratorias que pueden ser letales.

Los padres pueden configurar las cuentas de sus hijos para que no vean o reciban este tipo de retos, pero en muchos casos la mejor solución es hablar con ellos y mostrarles lo peligro de imitar esas acciones.