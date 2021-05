https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Personal de control en asistencia y colaboración del trabajo de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales realizó más de 5.000 controles vehiculares, remitiendo sólo por falta de permiso de circulación más de 100 vehículos en Rosario.

Las restricciones más estrictas que se aplicaron en la provincia de Santa Fe y gran parte del país, redujeron considerablemente la circulación vehicular. En el caso de Rosario, esto no impidió que algunos ciudadanos salieran igualmente a la calle.

Tras un operativo realizado por las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, se controlaron aproximadamente 5.000 automóviles, de los cuáles fueron retenidos más de 100 por no poseer el correspondiente permiso de circulación.



Recordemos que cada una de estas remisiones conlleva una causa judicial por violación del DNU presidencial y sólo se liberarán con la autorización judicial correspondiente (no es un trámite sencillo como una falta municipal). Todavía hay 300 autos en el corralón que fueron retirados el año pasado por no tener permisos de circulación y aún no consiguieron el alta judicial para su devolución.

En el balance del fin de semana, se destacaron seis remisiones por alcohol (máximo 1,48 gr/l). Hubo más de 550 inspecciones a comercios y cuatro clausuras a comercios no habilitados o con actividad fuera de horario. 45 inspecciones a supermercados, en dos se labraron actas por permitir la estadía sin tapabocas. No fueron clausurados porque se subsanó la falta en el momento, pero son plausibles de sanciones por el Tribunal Municipal de Faltas. Alto acatamiento de los comercios.