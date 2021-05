https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 31.05.2021 - Última actualización - 11:04

10:56

El entrenador sabalero habría pensado en el cordobés para que le dé cambio de ritmo al equipo. En los últimos partidos, Bernardi ni siquiera ingresó desde el banco de suplentes.

Una carta guardada de Domínguez… ¿Sorpresa con Bernardi a la cancha? El entrenador sabalero habría pensado en el cordobés para que le dé cambio de ritmo al equipo. En los últimos partidos, Bernardi ni siquiera ingresó desde el banco de suplentes. El entrenador sabalero habría pensado en el cordobés para que le dé cambio de ritmo al equipo. En los últimos partidos, Bernardi ni siquiera ingresó desde el banco de suplentes.

La información, de ninguna manera confirmada, conmovió el ambiente. ¿Bernardi titular y línea de cuatro en el fondo?. Si bien las ausencias de Goltz y Bianchi desbaratan los planes de Domínguez, pues así pierde a dos jugadores en condiciones de ser titulares, se especulaba con un par de posibilidades, como el ingreso de Escobar en el sector izquierdo y el retraso de Piovi para jugar de marcador, como también la chance para un Lucas Acevedo que volvió, se sumó al plantel y ni siquiera ha jugado un solo minuto desde su retorno a la institución.

Tampoco Christian Bernardi venía siendo un jugador tenido en cuenta por Domínguez. La prueba evidente es que en los últimos partidos ni siquiera ingresó. ¿Qué puede ganar con Bernardi?, mayor rapidez y explosión, despliegue y generosidad para correr a los defensores rivales si la idea es plantear una presión sobre la salida de Independiente.

¿Y el esquema?. Sin Meza, Goltz y Bianchi, se pierde a tres jugadores en condiciones de ser titulares. Mura puede suplir naturalmente la función de Meza, pero sin Goltz ni Bianchi, el sistema defensivo queda a la expensa de incluir a jugadores en funciones que hace mucho tiempo no desempeñan. ¿Delgado jugando por el centro en línea de tres?, ¿Piovi más replegado y en una función netamente defensiva? Parece que Domínguez no terminó de convencerse y entonces pensó en algo que resulte más funcional, aunque no menos problemático. Si entra Bernardi, podría cambiar el esquema y pararse con un 4-3-1-2, pues la idea del técnico es que Bernardi arranque en la posición de enganche, por delante de Aliendro-Lértora-Castro.

En el retroceso, Aliendro y Castro se ubican a los costados de Lértora, es algo que hacen con naturalidad y sin esforzarse, pero sabiendo que por afuera tienen a Meza y Piovi para clausurar los laterales. En este caso, cambiaría el marcaje defensivo y se pasaría a jugar con línea de cuatro. Así, Domínguez modificaría lo que hizo siempre: línea de tres que se convierte en línea de cinco por el retroceso de los laterales-volantes.

La otra pregunta es: ¿qué pasa con Farías?. La enfermedad y posterior muerte de su padre afectó al promisorio juvenil rojinegro. ¿Será el tiempo de retomar la confianza por parte de Domínguez hacia este jugador que apunta para mucho y que Domínguez lo fue llevando de a poco para convertirlo en una grata realidad de las inferiores sabaleras?

Todo parece indicar que va a volver Leguizamón al equipo, pero algunos insisten en que la aparición de Farías otra vez como titular es una de las variantes que planificó el técnico, tratando de recuperar agresividad y potencia ofensiva. Farías también es un jugador que colabora en la marca cuando se toma la decisión de apretar arriba. En eso, ayuda más que Morelo y se acerca a la generosidad y al despliegue que siempre ha demostrado Leguizamón, un jugador al que Domínguez le pidió que se vuelva y no concluya su préstamo con Defensa y Justicia, garantizándole titularidad. Algo que cumplió hasta el momento en el que “Legui” se lesionó.