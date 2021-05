https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 31.05.2021 - Última actualización - 11:10

11:07

Red Social

WhatsApp no limitará las funciones de los usuarios que no hayan aceptado sus condiciones

Se trata de un cambio de rumbo respecto de la decisión que informaba hasta hace poco la empresa cuando anunció que los que no aceptaran la condiciones verían limitado el servicio de manera progresiva.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Red Social WhatsApp no limitará las funciones de los usuarios que no hayan aceptado sus condiciones Se trata de un cambio de rumbo respecto de la decisión que informaba hasta hace poco la empresa cuando anunció que los que no aceptaran la condiciones verían limitado el servicio de manera progresiva. Se trata de un cambio de rumbo respecto de la decisión que informaba hasta hace poco la empresa cuando anunció que los que no aceptaran la condiciones verían limitado el servicio de manera progresiva.

Los usuarios que no acepten la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp no verán limitado el acceso a las funciones de la aplicación. Esto va en línea con lo que anticipó la empresa hace unas semanas cuando, tras las polémicas ocasionadas por esta modificación, voceros de la compañía dijeron lo siguiente: “Pasamos los últimos meses proporcionando más información acerca de nuestra actualización a los usuarios alrededor del mundo. Durante este tiempo, la mayoría de las personas que han recibido la actualización la han aceptado, y WhatsApp continúa creciendo. Sin embargo, para aquellos que aún no han tenido oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas”. Se trata de un cambio de rumbo respecto de la decisión que informaba hasta hace poco la empresa cuando anunció que los que no aceptaran la condiciones verían limitado el servicio de manera progresiva. La compañía ahora publicó aquello anticipado hace unas semanas por voceros de la empresa, en su Centro de Ayuda. De este modo oficializó, por escrito que “no se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización”, en la cual se han incluido los cambios en las condiciones del servicio. La nueva decisión supone que no existe ninguna consecuencia por no aceptar la nueva política de Condiciones y Privacidad lanzada en la actualización disponible desde el 15 de mayo, al menos en este momento. Tenés que leer WhatsApp limitará cuentas por no aceptar sus nuevas condiciones La empresa aseguró que “la mayoría de los usuarios que vieron la actualización la aceptaron”, e indica que seguirán mostrando una notificación en la aplicación a aquellos usuarios que no hayan dado visto bueno a las nuevas condiciones. WhatsApp anunció a principios de enero que no aceptar las nuevas condiciones de uso, que incluyen una nueva política sobre algunas cuestiones vinculadas con el tratamiento de los datos, conllevaría la eliminación de la cuenta. Tras ello, la actualización que incluía las nuevas condiciones se postergó desde febrero hasta el 15 de mayo. Posteriormente, la empresa se retractó, e informó en febrero de que no eliminaría las cuentas y dijo que lanzaría recordatorios periódicos a los usuarios, limitando algunas funciones disponibles. La empresa cambió el criterio a principios de mayo, momento en el que indicó que los usuarios que no aceptaran las condiciones de la actualización del 15 de mayo irían viendo las funciones limitadas de manera progresiva con el paso de las semanas. Y ahora queda plasmado en el Centro de Ayuda que dicha limitación, al menos por lo pronto, no ocurrirá. Qué aspectos cambiarán con la nueva política de uso Los cambios están vinculados a actualizaciones relacionadas con las funciones opcionales para las compañías. En este sentido está la opción de habilitar el servicio de atención al cliente, el cual simplificará el proceso a la hora de chatear con negocios que podrían usar los productos para empresas de Facebook. Por otra parte, las empresas podrán utilizar los servicios de alojamiento web de Facebook si así lo desean. Cuando esto ocurra, el usuario verá una notificación en el chat con la compañía para que pueda decidir si quiere seguir conversando o no con esa cuenta. Tenés que leer WhatsApp: se puede acelerar la velocidad de reproducción de los audios Al igual que con otros anuncios en Facebook, si se elige hacer clic en ellos, esta información podría utilizarse para personalizar la publicidad que se vean en esa red social. Es importante recordar que, ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido de los mensajes cifrados de extremo a extremo. Algunas empresas con tiendas en Facebook o Instagram también pueden tener la tienda en su perfil de empresa de WhatsApp. Esto permitirá observar los productos de una empresa en Facebook e Instagram y hacer la compra directamente en WhatsApp. Si se elige interactuar con las tiendas, se informará en WhatsApp cómo se comparten sus datos con Facebook. Por otra parte, cabe señalar que la privacidad y seguridad de los mensajes y llamadas personales no cambian: seguirán estando protegidas por cifrado de extremo a extremo. Es decir que ni WhatsApp ni Facebook ni ninguna otra entidad o persona puedan ver esos mensajes privados. No habrá registros de los contactos a quienes cada persona llama o envía mensajes. Tampoco se podrán ver las ubicaciones que se envíen ni compartir contactos con Facebook.

El Litoral en en

Temas: