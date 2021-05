https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 31.05.2021 - Última actualización - 12:57

12:43

La defensa solicitó alternativas para que el acusado pueda seguir trabajando para mantener a su familia, pero el juez rechazó la propuesta y convalidó el pedido de la fiscalía. Hay cuatro detenidos y un prófugo.

Tribuanales Preventiva para el remisero que llevó a los asesinos de Cornalis La defensa solicitó alternativas para que el acusado pueda seguir trabajando para mantener a su familia, pero el juez rechazó la propuesta y convalidó el pedido de la fiscalía. Hay cuatro detenidos y un prófugo. La defensa solicitó alternativas para que el acusado pueda seguir trabajando para mantener a su familia, pero el juez rechazó la propuesta y convalidó el pedido de la fiscalía. Hay cuatro detenidos y un prófugo.

El juez penal Gustavo Urdiales dictó la prisión preventiva este lunes para el remisero de 33 años, acusado de haber trasladado en dos oportunidades, a los tres entrerrianos sospechados de secuestrar y asesinar a golpes al tesorero de una cooperativa láctea el mes pasado, en el departamento Castellanos.

Fue en una audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial, con todos sus actores conectados a través de la plataforma Zoom. En el caso del imputado, lo hizo desde la alcaidía de Cañada de Gómez, donde se encuentra detenido desde el viernes 21 de mayo, luego de que lo detuvieran en su casa de Clucellas.

En su representación intervinieron los abogados particulares, Hilda Knaeblein y Sebastián Gervasoni; mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal de San Jorge, Jorge Zoppegni.

Partícipe necesario

Éste último adelantó la semana pasada que solicitaría la prisión preventiva, sin alternativas ni atenuantes, para el remisero Clemente Lencina, a quien consideró "partícipe necesario del delito de secuestro activo, agravado por la participación de tres o más personas donde resultó la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el imputado".

La atribución delictiva se concretó el pasado viernes 28 de mayo -una semana después de que fuera detenido-, en una audiencia que estuvo a cargo del juez Héctor Gabriel Candioti. "Le atribuimos al imputado haber prestado cooperación a los otros hombres investigados para cometer el delito que causó la muerte de Héctor Cornalis", sostuvo el fiscal, para quien "esa ayuda la brindó de forma consciente y voluntaria", agregó.

En cuanto a los hechos puntuales, Zoppegni explicó que Lencina "aceptó participar en el plan delictivo a través de la utilización de un remís que es de su propiedad en el que trasladó a tres personas –oriundas de la ciudad de Paraná– desde la ciudad de Santa Fe hacia la localidad de Clucellas". En tal sentido, detalló que "luego del homicidio de Cornalis, buscó a las personas que cometieron el delito, los trasladó hasta Gálvez y contrató otro remís en el que se subieron para irse a la capital entrerriana".

"Las evidencias que tenemos hasta el momento dan cuenta de que el imputado sabía en qué consistía el plan del que estaba participando", planteó Zoppegni y puntualizó que "brindó el apoyo logístico para trasladar a los autores materiales del delito".

Tenés que leer

Faltan los teléfonos

En oposición a la teoría de la fiscalía, la dupla defensiva Knaeblein – Gervasoni cuestionó que el magistrado haya dado "por sentado el contenido de las comunicaciones" entre su cliente y su contratante (Andini) cuando "todavía falta la prueba pericial de los teléfonos".

"Entiendo que no tiene nada que ver", aseguró la Dra. Knaeblein al término de la audiencia. "Andini siempre lo llamaba a él para hacer el viaje como remis", lo cual "cuando le hicieron la primera entrevista (en sede policial) fue a declarar y después se volvió a trabajar". "Él no dice que no hizo el trayecto" que le endilga la fiscalía, justificaron.

Si bien no declaró durante la audiencia, la propia defensa reconoció que en charla con su cliente éste les dijo que el día del viaje ninguno de los pasajeros habló más allá de lo estrictamente necesario. "Uno venía durmiendo". "otro viajaba sin barbijo" y "Andini no dijo una palabra en todo el trayecto".

En cuanto al devenir de la causa, "vamos a esperar la prueba pericial" porque "no podemos presumir el contenido de los teléfonos", dijo Knaeblein, quien podría apelar la preventiva.

La defensa había solicitado se imponga a Lencina alternativas a la prisión para "poder volver a trabajar -es albañil de lunes a viernes- y así poder mantener a sus cuatro hijos, dado que es sostén familiar".

Entrerrianos

El remiseron Clemente Lencina es el cuarto detenido luego del autor intelectual del secuestro, Roberto Martín Andini (38), un ex compañero de trabajo de la víctima en la cooperativa 22 de Marzo, de la cual fue echado por un hurto de mercadería el año pasado. Los otros dos implicados son los entrerrianos Hugo C.J. Segovia (20), alias "Colo"; y Nicolás A. Bustamante (28), quienes junto con Miqueas Julio Córdoba (24) -prófugo en la causa- llevaron adelante el plan de secuestro para robar a Cornalis, a quien asesinaron en la fuga.

Secuestro y muerte

Héctor Domingo Cornalis (56) fue secuestrado el viernes 16 de abril en inmediaciones de la sede de la cooperativa láctea 22 de Marzo ubicada en el km 112 de la ruta provincial N° 13, en jurisdicción de Eustolia (departamento Castellanos). Los asaltantes lo tomaron por sorpresa, en medio de la oscuridad -todavía no había amanecido-, lo metieron por la fuerza en su auto Ford Focus con la intención de llevarlo hasta su casa de María Juana, donde creían estaba la plata de la cooperativa.

Pero la aparición de un patrullero con balizas encendidas en el camino los hizo sospechar que algo había salido mal y cambiaron de rumbo. En la huida, golpearon a Cornalis con una violencia tal que le quitaron la vida. Y se presume que al darse cuenta que el hombre estaba muerto decidieron abandonar el auto y escapar campo traviesa en distintas direcciones.

El Focus fue hallado en horas de la mañana, abandonado, en un camino rural de Colonia Cello, en el departamento Castellanos. En el asiento trasero yacía sin vida Héctor Cornalis y en el baúl quedaron sin ser descubiertos más de ocho millones y medio de pesos que el tesorero llevaba ese día a la planta láctea.