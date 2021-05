Paro docente ante el retorno de las clases presenciales en Entre Ríos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la Asociación Gremial del Magisterio y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica reclaman ‘’un urgente cronograma de vacunación".

El gobierno de Entre Ríos resolvió regresar a las clases presenciales en 16 de sus 17 departamentos y ante esta decisión, dos de los mayores gremios del sector decretaron este lunes un paro "en reclamo de un urgente cronograma de vacunación" y como "medida preventiva y de cuidado de la salud".

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), sindicato docente mayoritario de la provincia, y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) rechazaron de ese modo los anuncios del Ejecutivo entrerriano, que dispuso regresar a la presencialidad, y convocaron a un paro activo con desconexión virtual, lo que implica un cese de tareas tanto presenciales como en la modalidad remota.

En el caso de Agmer, la medida de fuerza continuará el martes y tendrá impacto hasta el miércoles porque ese día, anunciaron desde el gremio, "quienes deban prestar servicios de modo presencial",pero que no lo hacen al "no encontrarse dadas las condiciones mínimas de bioseguridad y salubridad laboral" tampoco realizarán "tareas no presenciales".

"Estamos atravesando una etapa de mucha gravedad, el crecimiento de los casos de contagio golpea un sistema de salud que ya está al límite, a punto de colapsar", remarcaron desde el gremio a través de un comunicado.

Tras ese diagnóstico, desde Agmer convocaron a sostener "el proceso educativo desde la virtualidad" para "privilegiar la salud y la vida de trabajadores, alumnos y alumnas, y familias", y por ese motivo exigieron que las autoridades de la provincia implementen "un cronograma concreto de vacunación para trabajadores de la educación y personal no docente".

En tanto, desde el otro sindicato del sector, Amet, llamaron a sus afiliados a realizar este lunes un "paro activo y desconexión virtual de 24 horas" y le reclamaron al Gobierno entrerriano "un urgente cronograma de vacunación para maestros, profesores, directivos y personal auxiliar".

Además, los afiliados de Amet, informó el gremio, realizarán asambleas el martes 1 y miércoles 2 de junio para "analizar la situación actual y las posibles posturas" de la organización en las próximas semanas.