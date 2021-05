Nadia Podoroska quedó eliminada en la primera ronda de Roland Garros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La tenista rosarina Nadia Podoroska quedó eliminada este lunes en la primera ronda de Roland Garros tras la derrota sin atenuantes ante la suiza Belinda Bencic por 6-0 y 6-3.

Podoroska, número 42 del ranking WTA, perdió ante la actual número 11 luego de una hora y nueve minutos de juego.

Su pronta eliminación en uno de los cuatro Grand Slam del tenis marcó un extremo con respecto a su desempeño en la edición pasada, cuando alcanzó las semifinales. Aquella gesta generó un momento de inflexión en su carrera que le permitió ganar en confianza y avanzar en el ranking.

Bencic, exnúmero cuatro del mundo, exhibió un tenis de alto vuelo y Podoroska, con definiciones erráticas, no pudo equipararla.

El primer set resultó un golpe anímico para la argentina quien intentó revertir la situación en el segundo, pero chocó con la solidez de la suiza.

"Era difícil este partido, en especial en primera ronda donde buscás agarrar ritmo. Ella entró muy fina, con muchos winners y no pude jugar mi mejor tenis. Jugué muy corto, ella entró muy cómoda. Estoy triste por no haber podido jugar mejor y llegar más lejos", expresó Podoroska tras la derrota, en diálogo con ESPN.

Su mejor momento en el partido se produjo en el segundo set cuando dispuso de varios break points para quebrar el servicio de Bencic en el 3-3, pero no pudo concretarlo.

"Es lindo estar acá, me trae buenos recuerdos del año pasado, me sentí bien, pero no pude jugar mi mejor juego. Las condiciones fueron bastante diferentes a las del año pasado, espero volver mejor el año que viene", dijo Podoroska.