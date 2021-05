https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Netflix anunció secuelas para la polémica película polaca "365 días"

El thriller erótico polaco que se convirtió en una de las películas más vistas en Netflix en 2020, tendrá no una sino dos secuelas. Las críticas al machismo que proyecta y a su ínfima calidad cinematográfica no han impedido que las andanzas sentimentales y sexuales de Laura y Massimo tengan su continuidad. La plataforma acaba de anunciar que trabaja en la segunda y la tercera parte.

Considerada por Variety "absolutamente terrible, políticamente objetable y por momentos de carcajada", mientras una redactora de Cosmopolitan la definió como "la peor película que he visto en mi vida", haciendo especial hincapié en lo poco sexys que eran las escenas de sexo; aunque los usuarios de la web Rotten Tomatoes le pusieron un 1,9 sobre 10 y los organizadores de los Golden Raspberry Awards, el antónimo de los Oscar, la nominaron en cinco categorías: peor película, peor director, peor actor, peor actriz y peor guion. Solo ganó el último, 365 días, la llamada "50 sombras de Grey polaca", no es que fuera un éxito de críticas, pero sí lo fue de público: la película estrenada en febrero de 2020 en Polonia, llegó a Netflix en junio para convertirse en uno de los hits globales de la plataforma del año pasado. Alcanzó el top 10 en más de 90 países. En EEUU llegó a ser la película más vista durante 10 días. Y se trata del cuarto filme del que más información se buscó en Google en 2020. Audiencia manda. Netflix ha anunciado que 365 días tendrá segunda y tercera parte. La película se basa en la novela del mismo título, parte de una trilogía, de la la escritora polaca Blanka Lipinska, coautora del guion. Las secuelas se inspirarán "libremente" en los otros dos títulos de la trilogía, Este día y Los 365 días siguientes. Tenés que leer La polémica película polaca "365 DNI" ya se puede ver en Netflix Los protagonistas volverán a ser los actores que interpretaron la primera entrega, Anna-Maria Sieklucka en el papel de Laura Biel y Michele Morrone en el del capo mafioso Massimo Torricelli. Continuarán la historia iniciada en 365 días, en la que Massimo, después de haberla visto el día que asesinan a su padre y en el que el casi muere, se obsesiona con Laura hasta secuestrarla cinco años después y retenerla para conseguir que se enamore de él. La relación va derivando en una espiral sentimental y de sexo entre Italia, Polonia y lujo hortera. Diversas organizaciones en numerosos países pidieron públicamente a Netflix su retirada. En Francia, el movimiento feminista Collectif Soeurcières inició una campaña en change.org. La cantante Duffy escribió una carta abierta a Reed Hastings, CEO de Netflix, en la que criticaba la película por pretender hacer de la violencia sexual algo glamouroso. Y la organización Pro Empower señaló directamente que fomentaba "la cultura de la violación". La producción de 365 Días Parte 2 y Parte 3 ya está en marcha y el rodaje comienza este mes en localizaciones de Polonia y de Italia. Netflix la estrenará en todo el mundo en 2022.

