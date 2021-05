https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sentaron postura

Un estado de Brasil se negó a recibir partidos de Copa América

Desde Conmebol oficializaron al vecino país como organizador de la competencia, pero esta decisión no fue bien recibida por todas las localidades. "El actual escenario epidemiológico no permite la realización de un evento del porte", expresaron desde Recife.

El estadio Arena Pernambuco, una de las canchas que fue sede en la Copa del Mundo 2014 Crédito: Gentileza

Por Clara Blanco SEGUIR La crisis sanitaria por el coronavirus en Argentina se agrava cada día más, por lo que Conmebol decidió darla de baja como organizador de la Copa América 2021. La competencia está muy cerca de su inicio, por eso rápidamente se confirmó a Brasil como nueva sede. Pero la organización que regula el fútbol a nivel sudamericano, deberá comunicar en las próximas horas los nuevos estadios donde se jugarán los partidos. Dentro de las localidades que se barajaban se ubicaban las tradicionales, como Río de Janeiro y Sao Paulo, a las que se podrían sumar Natal y Brasilia, entre otros. Pero en este grupo también entró Recife, quien podría recibir algun cotejo en el estadio Arena Pernambuco. El mismo está ubicado en el municipio de Sao Lourenço da Mata y fue escenario de partidos en la Copa del Mundo 2014. "A pesar de todavía no ser buscado oficialmente por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el Gobierno del estado refuerza que el actual escenario epidemiológico no permite la realización de un evento del porte de la Copa América en el territorio de Pernambuco", adelantaron desde Recife. En tanto, desde Sao Paulo y Bahía indicaron que solo aceptarán si los partidos se juegan sin público. Al día de hoy, Brasil es el país de América Latina con más muertes por cada millón de habitantes debido a la pandemia. A nivel mundial, es el segundo país con más fallecidos por coronavirus – más de 460 mil muertos – y el tercero con más contagios – superó los 16,5 millones de casos confirmados-. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

