Redes sociales Susana Giménez volverá a ser abuela La propia diva de los teléfonos lo anunció a través de su perfil de Instagram

Susana Giménez publicó un video en su cuenta de Instagram para anunciar que su perra Rita está embarazada.

La diva se mostró feliz desde el living de La Mary, su chacra en Uruguay , al dar a conocer la noticia a sus seguidores.

"¿Se acuerdan que un día les dije que Rita tenía un novio y que se iba a casar? Bueno, se casaron... ¡y ella está embarazada!", contó la conductora, que recibió la ecografía en las últimas horas. "Le hice hacer una eco. Va a tener cuatro cachorritos. Yo la veo tan flaquita", comentó.

La figura de Telefe aseguró que tenía muchas ganas de compartir la noticia en sus redes. "Les quería contar eso porque habían visto el noviazgo con Beto", exclamó. Susana Giménez indicó que ella fue testigo de la "noche de bodas" de sus perros, pero no imaginó que iban a quedar embarazada.

"Yo no pensé que iba a quedar embrazada. Estaban... bueno... abotonados... y se cayeron desde el primer piso por las escaleras. La perra grita, gritaba y gritaba. Le habrá dolido pobre. Y dije 'no, no quedó'.... pero sí, ¡quedó embarazada!", describió la conductora.