Televisión Agustina Fontenla, una de las semifinalistas de Bake Off Argentina, está en terapia intensiva por coronavirus La ex participante, oriunda de Río Negro, tuvo que ser trasladada a un sanatorio de la capital provincial.

Agustina Fontenla, una de las reposteras participantes de la segunda edición del reality Bake Off Argentina (Telefe), contrajo coronavirus. En las últimas horas su cuadro se agravó, por lo que tuvo que ser trasladada desde San Antonio Oeste, Río Negro, hacia una clínica de Viedma.

“Está cursando Covid, con algunas complicaciones, pero gracias a Dios está muy bien atendida acá en Viedma”, dijo Julio Fontenla, su padre, en diálogo con el medio provincial NoticiasNet. Agustina lleva tres días de internación.

En las redes sociales, dos de sus ex compañeros en la competencia, Gerardo Domínguez y Gabriel Maceiras, le dedicaron sentidos mensajes en sus respectivas Instagram Stories: “¡Te amamos, Agus! #Fuerza”, escribió el primero; “Mucha fuerza, Agus”, coincidió Gabriel en el augurio, junto con una foto en la que se la ve sonriente a ella, al mando de su estación pastelera.

En la competencia, Agustina llegó hasta las semifinales junto a Samanta Casais, Agustina Guz y Damián Pier Basile, donde recibió elogios por el jurado compuesto por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar debido a su dedicación y a la evolución que fue experimentando en la pastelería semana a semana. Además, su historia también resultó una de las más atrapantes para la audiencia.

Sobre todo, cuando la joven de 31 años contó que su profesión era abogada, pero que se inscribió en el reality emitido por Telefe, porque la cocina era su verdadera pasión.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar", manifestó durante el certamen, sorprendiendo a todos.

"Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, reconoció.