Ulises Bueno sorprendió al imitar a Joaquín Sabina en "La Academia"

El cuartetero eligió personificar al español porque “no baila”.

Ulises Bueno personificó a Joaquín Sabina en la segunda gala del desafío de imitaciones en La Academia de Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, y sorprendió con su caracterización del cantautor español.

El cantante salió a la pista vistiendo un traje verde y el clásico sombrero que distingue a Sabina, dejando notar su identidad solo por el timbre de su inconfundible voz. “Hace ocho años que no me afeitaba”, bromeó ante las risas de Tinelli. Y explicó que eligió a Sabina “porque no baila”.

Tras una divertida previa, Ulises y su novia Rocío Pardo se ubicaron en la pista, donde el cantante interpretó el clásico “19 días y 500 noches” con la guitarra, mientras su pareja bailaba a su alrededor.

Devolución del jurado

Ángel de Brito valoró la apuesta que hizo la pareja cordobesa por tratarse de algo totalmente diferente al elegir a este personaje. De todas formas, les puso un seis.

Por su parte Pampita, que tiene el voto secreto esta semana, destacó que la voz “estuvo muy bien lograda”. Y Jimena Barón también le puso un seis: “La parte vocal es la más acertada hasta acá, te quedó muy bien”. Además, Ulises se llevó el elogio de Hernán Piquín: “Está Sabina acá”.