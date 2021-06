Victoria suspendió la presencialidad y los estudiantes reclaman espacios virtuales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue a través de un comunicado publicado en redes sociales. “Nos están quitando el derecho de estudiar”, señala el mensaje, que fue divulgado luego de la medida establecida por el municipio este domingo 30 de mayo.

Ignacio Etchart

En la localidad entrerriana de Victoria, estudiantes del Profesorado de Educación Inicial de la escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco reclamaron la disponibilidad de herramientas digitales para el dictado de clases correspondiente.

El comunicado, divulgado por distintas redes sociales, sostiene “que hasta el día de hoy no se habilitan los espacios virtuales para poder continuar con los estudios, presentándose casos en los que aún no comenzaron a cursar el ciclo lectivo 2021”.

“Es una enorme preocupación la que tenemos y nos encontramos desamparados ya que no nos brindan una solución. El tiempo corre y se nos exige una cierta cantidad de trabajos aprobados por año. Es decir que si esta situación no se regulariza no podremos cumplimentar con lo requerido y tendremos un año perdido”, destaca la publicación.

“Necesitamos continuar con nuestra educación. Esperamos que nuestra situación se dé a conocer y pedimos encarecidamente a las autoridades y docentes que no nos dejen solos. ¡Nos están quitando el derecho de estudiar!”, concluye el mensaje.

El reclamo se enmarca en la decisión tomada por el Ejecutivo municipal este domingo 30 de mayo de suspender la presencialidad de las clases producto de la nueva ola de contagios de Covid-19. La medida se fundamenta en las recomendaciones propuestas por el COES local.