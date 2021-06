Campazzo y los Nuggets buscarán sacar ventaja en la serie

Denver Nuggets, con el base argentino Facundo Campazzo, será local este martes por la noche ante Portland Trail Blazers en el quinto partido de la serie de cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA, que están igualando 2 a 2, con el objetivo de sacar una ventaja de cara al sexto juego en Oregon.

El cotejo comenzará a las 22 horas de Argentina en el Ball Arena de Colorado y el sexto juego, en el cual se puede definir la serie o el 3 a 3, se realizará el jueves en Oregon con horario a determinar. El ganador de esta serie jugará en semifinales ante Los Ángeles Lakers o Phoenix Suns.

En los dos primeros juegos en Denver, Portland ganó el primero 123-109 y el segundo se lo quedaron los Nuggets por 128-109.

Luego la serie se trasladó al Moda Center, con un triunfo de los de Campazzo por 120-115 y luego vencieron los Blazers por 115-95.

