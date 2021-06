El presidente del Barcelona dijo que la renovación del contrato de Messi "va bien"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Laporta dijo que el "dinero no es un tema preponderante" en el pensamiento de Messi y que Leo "quiere un equipo competitivo".

El presidente del Barcelona de España, Joan Laporta, habló este martes sobre la posible renovación del contrato del capitán Lionel Messi y afirmó que la negociación "va bien", mientras aseguró que no hay "un tema de dinero" como preponderante.



"Esto va en conversaciones con representantes de Leo. Ya lo dije el otro día, va bien y esperamos que sigan progresando", expresó Laporta en conferencia de prensa durante la presentación de Eric García como nuevo jugador del "Barsa" hasta 2026.

Sin embargo, aclaró que la renovación "no depende de la auditoría" que dispuso cuando asumió su cargo en la institución catalana.

"En estos momentos, el resultado del ejercicio más o menos ya lo tenemos controlado. La auditoría ya nos dará más datos pero para esta operación ya habíamos hecho una reserva", explicó el mandatario del club.

En esa línea, continuó: "Queremos hacer un contrato nuevo con Leo, va bien, pero no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero por su parte. Por la nuestra, sabemos el marco de posibilidades que tenemos en el Barça en el tema económico".

Por último, habló del arribo de Sergio "Kun" Agüero, quien firmó su vínculo con Barcelona tras finalizar su etapa en Manchester City de Inglaterra, y de la chance de que se junte con Messi en el campo de juego.

"A todos nos ilusiona que jueguen juntos. Leo está en un periodo de reflexión, quiere que se haga un equipo competitivo y se ganen títulos pero ninguno de los fichajes que se hacen se hace en base a estas negociaciones. Sabemos que Leo se quiere quedar y esperamos que sus ganas sean determinantes", concluyó el dirigente.

