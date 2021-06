Rinitis y congestión, síntomas de covid: cómo impacta en Santa Fe, la "capital de la humedad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuando aparecen estos síntomas se debe sospechar de un contagio del coronavirus. "A un año de pandemia vemos que es muy frecuente", dijo la directora de Epidemiología, Carolina Cudos. Las recomendaciones con un alergólogo.

El Ministerio de Salud de la Nación, agregó a la definición de caso sospechoso de coronavirus los síntomas de rinitis y congestión nasal, ya que se trata de síntomas cada vez más frecuentes. La actualización de la definición fue consensuada con los 24 directores de Epidemiología de todas las jurisdicciones del país.

Por lo tanto, desde ahora se considera caso sospechoso de covid-19 a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de garganta; dificultad para respirar; dolor de cabeza; dolor muscular; diarrea y/o vómitos; rinitis/congestión nasal. Además de la pérdida repentina del gusto o del olfato.

"Se tomó la determinación de agregar al caso sospechoso la obstrucción nasal porque es algo que vemos frecuentemente y, las personas suelen aducir resfriado o alergia", explicó la directora de Epidemiología, Carolina Cudos.

De igual modo, la funcionaria recordó que "debe presentar dos síntomas para ser considerado caso sospechoso", también agregó que está "congestión u obstrucción nasal", al principio no era considerado un síntoma de Covid, según lo que se conocía de otros Coronavirus (causantes del SARS o MERS) que no presentan congestión nasal pero, "a un año de pandemia vemos que es muy frecuente este síntoma y es por ello que se decide sumar a los signos que deben hacernos pensar que la persona tienen Covid".

"Mucha gente que tiene habitualmente rinitis piensa que es sólo eso y puede tener coronavirus. Entonces si tiene dos síntomas debe hisoparse. Si le da negativo, debe tomar los alergénicos habituales y si en 48 horas mejora se descarta la posibilidad de covid. Es recomendable no demorar el hisopado", dijo Cudos.

Qué pasa con los alérgicos

La inclusión de estos síntomas de rinitis y congestión nasal a las sospechas de covid pueden llegar a tener un impacto particular en la demanda de atención de la salud de la población santafesina, debido a las condiciones medioambientales determinadas por la alta humedad, que suelen provocar estos cuadros. "El riesgo es que se vayan a sobrecargar en forma exponencial las consultas al 0800" (0800-555-6549 Atención Covid), advirtió el médico alergólogo Hugo Neffen (1572 MP), en diálogo con El Litoral. "La alergia no es una enfermedad aguda sino crónica -explicó luego-. Entonces, sugiero que los pacientes crónicos consulten primero a su médico tratante por videollamada, para una evaluación. Porque si llaman o van a una guardia y se exponen a una infección será indudablemente peor".

"Hay que asociar los síntomas de rinitis a los otros síntomas de covid, sobre todo la pérdida del olfato, dolores musculares, cefaleas y problemas gastrointestinales, para que todo paciente que estornuda o tenga secreción nasal no piense que tiene covid", dijo el especialista. "Rinitis significa algo más que congestión nasal. Hay que ser cuidadoso en cómo se utilizan los términos para no alarmar a la población", advirtió Neffen.

-Con esto ¿puede llegar a presumirse que muchos santafesinos son potenciales portadores de Covid y en verdad no lo son?

-De acuerdo al último estudio publicado hace dos años, la prevalencia de rinitis alérgica en diferentes grados de severidad en adultos en la Argentina es del 20 por ciento de la población. Esto quiere decir que hay casi 9 millones de argentinos que presentan esta sintomatología. A ello se debe sumar que estamos en otoño, momento del año en el que se suman las virosis típicas de la época. Esto hace que la cantidad de pacientes con rinitis aumente notablemente tanto en Santa Fe como en el resto del país. Ahora bien, está claramente demostrado mediante estudios que los pacientes con Covid tienen síntomas de rinitis, es decir, congestión nasal, lo que vulgarmente se conoce como rinitis seca, sin estornudos frecuentes ni prurito (picazón) de nariz, ni rinorrea (secreción nasal). Pero de acuerdo a las indicaciones que distribuyó el Ministerio de Salud de Santa Fe el lunes, se agrega ahora la rinorrea o secreción nasal. Que el paciente con Covid tenga una rinitis seca con congestión nasal era sabido. La novedad es ahora que el paciente podría tener secreciones nasales. Para evaluarlo hay que relacionar este síntoma a la fiebre, la tos y la clave, que es la pérdida del olfato. Esto tiene importancia cuando no existe una patología concomitante que lo explique. Es decir que en un paciente alérgico se deben tener en cuenta sus antecedentes a la hora de valorar su cuadro.

-Con más de un año de experiencia con la pandemia por Covid, ¿cómo ha tratado a los pacientes alérgicos y con problemas respiratorios?

-Está claro que las dos enfermedades respiratorias en las que el factor alérgico es determinante, la rinitis y el asma, no han demostrado ser un factor de riesgo para la infestación por Covid. El único caso es el asma moderado a severo no controlado por la medicación preventiva y que en los últimos meses ha tenido que recibir corticoides por vía oral; no así las rinitis ni el asma controlado.

-En definitiva, ¿cuál es su recomendación para los alérgicos?

-La recomendación para los pacientes alérgicos es que primero deben consultar a su médico tratante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la rinitis y la congestión nasal no asociadas a otros síntomas (especificadas como sospechosos de Covid) no deberían presuponer que son síntomas de Covid. Pero si aparecen otros síntomas, por supuesto que sí.