https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.06.2021 - Última actualización - 16:14

16:13

La idea es rescindir: el pase es de los tucumanos

Entre su "repre" y Unión le buscan salida a Nery Leyes

Lo pidió el "Vasco" como refuerzo pero no jugó nunca con Azconzábal. No había jugado casi nada en Banfield y repitió en Santa Fe. "Hay que encontrarle club", coinciden las partes.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

El Litoral en en

La idea es rescindir: el pase es de los tucumanos Entre su "repre" y Unión le buscan salida a Nery Leyes Lo pidió el "Vasco" como refuerzo pero no jugó nunca con Azconzábal. No había jugado casi nada en Banfield y repitió en Santa Fe. "Hay que encontrarle club", coinciden las partes. Lo pidió el "Vasco" como refuerzo pero no jugó nunca con Azconzábal. No había jugado casi nada en Banfield y repitió en Santa Fe. "Hay que encontrarle club", coinciden las partes.

Con 32 años, a Nery Leyes lo está "matando" la falta de rodaje, de continuidad y partidos. El jugador, cuyo pase es de Atlético Tucumán, no jugó casi nada en los últimos años en los dos clubes donde estuvo a préstamo. Si bien lo pidió Azconzábal en su momento, el mismo "5" sabe que, salvo un milagro, acá no va a jugar nunca con el "Vasco". Por lo tanto, la idea de las partes involucradas, es buscarle una salida, más allá que tiene el contrato vigente en Santa Fe. Entre el experimentado Luis Grillo (es el representante del jugador) y los dirigentes de Unión comenzaron a buscar opciones de salida para rescindir. "Nosotros no sabemos nada oficialmente, pero si Unión hace lo que en su momento hizo Banfield, no habrá oposición de Atlético Tucumán. O sea, deberían buscarle club que le mantenga el salario", comentaron los dirigentes "Decanos" consultados por El Litoral. En Banfield, en la temporada 2020 (segundo semestre) jugó ocho partidos. Ahí, rescindió en Peña y Arenales, apareciendo Unión. En el "Tate" jugó lo mismo, ocho partidos, pero en dos temporadas distintas. Fueron 7 (siete) planillas firmadas en 2020 y apenas 1 (una) planilla firmada en el 2021. Poco, muy poco, máxime a los 32 años y para un puesto de la cancha (mediocampo) donde todos corren y ponen. Tenés que leer El día que Unión goleó 5-0 al campeón de la Champions ¿Cuál es el camino, sabiendo que acá no va a jugar en el nuevo Unión de Azconzábal?: encontrar un club que lo quiera y sostenga el mismo salario. Entre Luis Grillo por su lado (es el representante) y los dirigentes tatengues por el otro, intentan "buscarle" la vuelta. A nadie le sirve que Nery Leyes siga así en Santa Fe: cobra el sueldo para no jugar nunca. Y el panorama no es superador desde el 7 de junio cuando vuelva el "Tate" a Casasol, luego de estas vacaciones, para comenzar la pretemporada. "Algo del exterior está dando vueltas", confiaron ante la consulta de este diario. Con el visto bueno de los "decanos" tucumanos (son dueños de la ficha pero no se van a oponer al posible cambio de aire), ahora todo está en manos de su representante Luis Grillo y de las conexiones de Unión en el mundo fútbol. A propósito de Unión y los tucumanos, a fin de este mes junio se termina el contrato del delantero goleador Javier Toledo, pretendido supuestamente por el "Vasco" para darle gol al equipo. "Javi está volviendo a Tucumán por estas horas y nosotros le preparamos un oferta importante para asegurar su continuidad", explicaron los que asesoran al presidente Mario Leito. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: