En los primeros cinco meses del 2021 la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe intervino en 238 focos ígneos, ocurridos en el área metropolitana santafesina. A esta altura, en 2020 se habían contado 680 incendios, con similares condiciones ambientales. Desde el cuerpo de bomberos valoran que la sociedad tomó conciencia.

Comparación interanual de enero a mayo Una buena: las quemas de pastizales disminuyeron un 185% de un año al otro

El 2020 fue un año que no solo será recordado por el inicio de la pandemia del coronavirus, sino que también quedará marcado por el récord de incendios de pastizales que ocurrieron en la región litoral, sobre todo en la zona del Delta del río Paraná.

Pero ¿qué sucedió en lo que va de este año con esta problemática, respecto a la comparación interanual? En los primeros cinco meses del año pasado, los bomberos agrupados en cuatro cuarteles y una estación (el cuartel de Santa Fe (9 de Julio y Primera Junta); el del norte, que está detrás del hospital psiquiátrico, por Avenida Gorriti; el de Santo Tomé; el de Rincón, y la estación del Túnel Subfluvial), debieron intervenir en 680 focos ígneos, siendo marzo el mes más crítico con 256.

En este sentido, si se tienen en cuenta los meses de enero a mayo del 2021, las cifras de quemas se redujeron de manera significativa. En enero se registraron 131; febrero 35; marzo 33; abril 13; y mayo 26. Es decir que el total de incendios de pastizales a los que acudieron los bomberos fueron: 238, un 185% menos de incendios respecto a los primeros meses del 2020.

Si nos remontamos a dos años atrás y comparamos la actual temporada, también se redujo la cantidad de focos, ya que en los primeros meses del 2019 se generaron 254 incendios en el área metropolitana de Santa Fe.

Mayor conciencia

El Crio. Inspector Ariel Blanc, subjefe de la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe, dio detalles de lo que sucedió en el último tiempo con las intervenciones del cuerpo ante incendios de pastizales. "Se redujeron las quemas de pastizales y mermaron muchísimo las intervenciones", destacó Blanc y valoró: "Hay un poco más de conciencia".

Algunas de las áreas caracterizadas por la presencia de fuego son: la Circunvalación Oeste; la zona del Puente Carretero; el barrio El Pozo y sus alrededores; el cordón Norte de la ciudad (franja verde entre General Paz y El Chaquito), y los terrenos cercanos al Mercado de Abasto; también se ocasionan en Santo Tomé entre la Autopista y la Ruta 19; lo mismo pasa en San José del Rincón y a la vera de la Ruta 168, camino a Paraná.

Frente a esta "concientización social" del grave daño ecológico que ocasionan las quemas, el humo casi es imperceptible en estas zonas mencionadas. Y toma mayor fuerza esta baja en la intencionalidad teniendo en cuenta que entre el 2020 y el 2021 las condiciones climáticas son, hasta el momento muy similares: con una importante bajante del río que genera sequedad en la biomasa y lluvias que si bien fueron superiores a las del 2020, no alcanzaron a ser parejas para lograr humedad en superficie.

"Sabemos y tenemos en cuenta que esta situación puede cambiar de un día para el otro. La época invernal está avanzada, la sequía también avanza y estamos atentos a esa situación. Esperemos que no se incrementen los hechos de pastizales", concluyó el Crio. Inspector Blanc.

Otras intervenciones

La Agrupación de Bomberos Zapadores además de acudir a los llamados de los vecinos por incendios en zonas de pastizales, tiene una tarea ardua en otras situaciones de incendios. El subjefe mencionó que en lo que va del 2021 intervinieron en siniestros de rodados: 22 en enero; 18 en febrero; 19 en marzo; 13 en abril; y 13 también en mayo.

"En cuanto a los incendios estructurales (casas, departamentos, fábricas, etc) tuvimos 32 en enero; 29 en febrero; marzo 18; abril 21; y en mayo intervenimos en 22 hechos", enumeró Blanc.

Sobre los hogares familiares y la llegada del invierno, el bombero comentó que en esa época "se incrementan los incendios en viviendas precarias y semi-precarias por el uso de artilugios para la calefacción de los inmuebles, que al no estar regulados son más proclives y poseen un riesgo más elevado de generar un incendio". En esta línea señaló que "este año no tenemos un alto índice, producto de que por el momento las temperaturas no son tan bajas y no se necesita la calefacción de forma cotidiana".