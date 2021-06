El festival Coachella apuesta a volver a su formato habitual en abril de 2022

El festival californiano de Coachella, una de las reuniones musicales más importantes del mundo, volverá en abril de 2022 con su formato habitual, después de dos años en los que no pudo celebrarse por la pandemia de coronavirus.

La organización confirmó que el encuentro se realizará en dos fines de semana diferentes, del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril, en la localidad de Indio (California), aunque de momento se desconocen los artistas que actuarán.

