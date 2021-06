El gobierno de Brasil confirmó las sedes para los partidos de Copa América

Ya no queda ninguna duda de que la Copa América se realizará en Brasil. Pese a ser uno de los países más golepados por la pandemia de coronavirus, será quien organice la competencia más antigua de selecciones. Mientras que Argentina y Colombia debieron desistir de hospedar el torneo por la crisis sanitaria y los problemas socio-polítocos que hay en el país cafetero.

En la tarde de este martes, el Ministro de la Presidencia, Luiz Eduardo Ramos, terminó de confirmar que la Copa América se jugará en territorio brasilero. "¡Ganó la coherencia! Albergamos partidos por la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, y no podemos darle la espalda a un campeonato tradicional como este”, escribió en su cuenta de Twitter.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.