https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.06.2021 - Última actualización - 19:42

19:36

Facundo Garcés confiesa que “en un momento levanté la cabeza y ví por primera vez el cartel electrónico, que marcaba 43 minutos del segundo tiempo. Ahí, se me aflojaron las piernas porque me dí cuenta de que estábamos en la final”.

El “muchachito de la película”… El pibe que terminó su gran noche viendo la repetición del partido Facundo Garcés confiesa que “en un momento levanté la cabeza y ví por primera vez el cartel electrónico, que marcaba 43 minutos del segundo tiempo. Ahí, se me aflojaron las piernas porque me dí cuenta de que estábamos en la final”. Facundo Garcés confiesa que “en un momento levanté la cabeza y ví por primera vez el cartel electrónico, que marcaba 43 minutos del segundo tiempo. Ahí, se me aflojaron las piernas porque me dí cuenta de que estábamos en la final”.

El pibe que jugó el partido como hincha y parecía un “veterano” de mil batallas, confiesa que recién tomó conciencia cuando levantó la vista, miró el cartel electrónico que está ubicado en lo alto de la cabecera del Bicentenario sanjuanino y vio la hora. Iban 43 minutos del segundo tiempo. “Se me aflojaron las piernas, sentí que se me explotaba el pecho y me invadió la emoción. Ahí me dí cuenta de que faltaba poco y de que estábamos en la final. No lo podía creer”, cuenta. Fue el momento en el que se le debe haber pasado por la cabeza toda la película de su vida, desde aquéllos primeros tiempos en El Quillá hasta su llegada a Colón y un camino que no fue fácil hasta que pudo cumplir el sueño de estar en el plantel profesional. Fue también el momento en el que el hincha que se puso la camiseta que ama y que salió a la cancha a jugar el partido de su vida como si su espalda estuviese curtida por la experiencia, volvió a ser el pibe de siempre e irrumpió en llanto de emoción. Las lágrimas que derramó en el césped del Bicentenario, fueron las mismas lágrimas de su familia y de esos amigos a los que hace mucho tiempo no puede ver. “Mi vida es del entrenamiento a mi casa y de mi casa al entrenamiento, así desde que empezó el torneo. Mis burbujas son mis compañeros del plantel y mi familia. Voy, entreno, vuelvo a mi casa, me alimento y descanso”, reconoce Facundo Garcés, el “muchachito de la película” que Colón rodó en San Juan para el regocijo de todo el pueblo sabalero.

“No te das una idea lo que fue el vestuario y el viaje de vuelta, una locura. Cuando llegamos al aeropuerto estaba lleno de policías, no había gente a esa hora. Y como a la 1 o 1.30 de la mañana llegué a mi casa y estaban mis viejos esperándome, súper emocionados. Me quedé charlando con ellos, me pegué una ducha y me puse a ver el partido de vuelta, a analizarlo. Así que me dormí como a las 5 de la mañana. Y cuando revisé el celular, explotaba. Mensajes de ex compañeros, entrenadores, mis amigos… una locura… Lo que vivimos fue increíble”, cuenta mezclado en su propia emoción este pibe que en la plenitud de su juventud (tiene 21 años) reconoce que hace más de un mes y medio que no vé a sus amigos de toda la vida, a los que, por ejemplo, iba a ver en cada partido de Ateneo en la Liga sólo por el hecho de que allí estaban aquéllos que forman parte de su círculo más querido de amistades.

Garcés siempre reconoció su admiración por el Flaco Conti. Y así como la adrenalina no lo dejaba dormir a la madrugada, cuando ya disfrutaba de la tranquilidad de su casa y se puso a ver otra vez el partido para ver en qué acertaron (casi todo) y en qué se equivocaron (casi nada), seguramente muchas veces miraba el desempeño de un espejo que ha encontrado en Sergio Ramos, el capitán y referente del Real Madrid, al que Pep Guardiola se lo quiere llevar ahora al Manchester City.

Pudo conciliar el sueño el pibe, durmió hasta el mediodía y cumplió con el ritual de sacar a pasear a su perro. Hace unos poquitos meses, era un vecino más que caminaba por las calles del barrio. Hoy todo es distinto. “Los vecinos me paraban, me felicitaban y me agradecían. Fue algo increíble para mí, no lo podía creer. Es algo muy lindo y ya me estoy imaginando lo que podemos llegar a vivir el viernes… Y cuando me desperté, otra vez el celular explotado… ¡No lo puedo creer!”.

“Facu”, como le dicen sus amigos, un grupo grande de pibes que hoy no dejan de ocultar su orgullo por lo que él está viviendo, es familiero, le gusta tomar mate y cuentan que todo lo bueno que es defendiendo adentro de la cancha, no lo demuestra jugando a la play. Su amigo Lucas Pesiri lo asegura: “Ahora se compró la play, porque nunca fue de jugar mucho. Se vé que juega con los compañeros del plantel, porque se está entusiasmando un poco más. Nosotros somos un grupo grande, como de 50 y siempre organizamos torneos de play. A mí me toca jugar con él de compañero y lo jodo porque es ‘malísimo’… Espero que empiece a mejorar”, cuenta Lucas mientras se ríe a carcajadas y dice que “apenas termina cada partido nos manda una foto desde el vestuario… Estamos todos orgullosos de él, los hinchas de Colón y también los de Unión del grupo de amigos. ‘Facu’ se lo merece”. Y una anécdota que “lo pinta de cuerpo entero”: en un cumpleaños, cuando se podía festejar, el grupo de amigos tomaba lo que toma cualquier joven a esa edad. Y Garcés pidió, para él, sólo un vaso de agua.

Este pibe que defendió la camiseta como hincha, que lloró de emoción, que se le aflojaron las piernascuando vio que el reloj electrónico marcaba 43 minutos del segundo tiempo y el club que ama estaba en la final, y que en la madrugada vio de vuelta el partido para ver qué se hizo bien o mal, es el que está viviendo un sueño del que sólo se quiere despertar abrazado a la copa de campeón, como lo habrá hecho cuando era niño y su padre le regaló la primera pelota.