Martes 01.06.2021

Hubo una gestión, pero es cosa juzgada…

Delgado no podrá jugar la final

El sistema Comet que utiliza la Afa para el recuento de amarillas y cumplimiento de sanciones, lo da con cinco amarillas. No hay forma de “levantar” la sanción y que juegue.

Crédito: Mauricio Garín

Los dirigentes de Colón llevaron adelante una gestión pero le fue denegada. El intento apuntó a que se le levante la sanción a Delgado y que pueda jugar la final, pero el sistema Comet lo marca con cinco amarillas y el reglamento estipula que en ninguna de las fases estaba prevista que los jugadores se limpien de amonestaciones.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, el intento se llevó a cabo a partir de algún resquicio que ofrecía el reglamento Fifa. Sin embargo y más allá de la gestión, la sanción está ratificada y Delgado no podrá jugar el viernes ante Racing.

