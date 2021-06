https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A nivel nacional

Plan Egresar: nuevas becas para quienes no terminaron la secundaria

El Ministerio de Educación nacional presentó un plan para quienes deben materias y no completaron la educación media. Se trata de 400.000 estudiantes que podràn acceder a distintos beneficios.

En esta primera etapa se busca alcanzar el 20% de la población objetivo del Plan: se proyecta llegar a 80.000 jóvenes y se prevé una inversión estimada de $4000 millones para desarrollar la política pública. Crédito: Gentileza

Obtener el título de la escuela secundaria permite proyectar un futuro personal, con las posibilidades de continuar estudios superiores, contar con una mejor inclusión en el mundo del trabajo y ejercer una ciudadanía de pleno derecho. Por ello, el ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo con los Ministerios de Educación jurisdiccionales, diseñó un programa integral de terminalidad del nivel. El Plan egresar: proyectá tu futuro tiene como propósito acompañar a las y los jóvenes que han cursado todos los años de la escuela secundaria y tienen materias pendientes de aprobación. Está destinado a estudiantes que culminaron la escuela secundaria orientada entre 2016 y 2020 y que no egresaron por adeudar materias o tener trayectos formativos por acreditar. Se estima que en ese período la cifra ronda los 400 mil estudiantes. La inscripción se llevará adelante a partir del 14 de junio al 16 de julio en la plataforma egresar que estará disponible en la página web del ministerio de Educación. El Plan egresar: proyectá tu futuro tiene previsto el cursado de “trayectos curriculares” de duración cuatrimestral para poder aprobar los materias pendientes de acreditación. Los “trayectos curriculares” seleccionan, ordenan y combinan los saberes que son prioritarios. El proceso de aprendizaje y evaluación en estos trayectos es co-construido entre las/los docentes y las/los estudiantes. Habrá distintas producciones parciales, individuales y grupales. Estímulos económicos Los estudiantes también podrán solicitar una beca Egresar de $ 5000 mensuales durante un cuatrimestre -renovable en caso de corresponder por un cuatrimestre más- en tanto cumplan con los requisitos estipulados. Otro aspecto importante de este programa es que a cada jurisdicción se le va a financiar un equipo de docentes tutores y un coordinador por escuela sede de cursada para el desarrollo de los trayectos con estudiantes y se les brindará recursos para gastos operativos. La cantidad de trayectos curriculares que cada estudiante tenga que cursar dependerá de la cantidad de materias que tenga pendiente de aprobación. Los mismos se cursarán en las escuelas denominadas sedes, a las que se asocian las escuelas de origen (aquellas en las que los y las estudiantes finalizaron de cursar sus estudios secundarios, pero sin obtener el título). Cada escuela sede contará con un/a coordinador y profesores tutores financiados por el Estado nacional. Además los estudiantes tendrán clases presenciales una o dos veces a la semana, atendiendo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción, que se combinarán con instancias de trabajo autónomo en la plataforma virtual Juana Manso de navegabilidad gratuita. En la presentación del Plan, el ministro Nicolás Trotta, expresó: “El Plan Nacional egresar: proyectá tu futuro es una herramienta central que busca acompañar a jóvenes que han finalizado de cursar la escuela secundaria sin obtener su título. Pretendemos, conjuntamente con las jurisdicciones y en esta primera etapa, poder llegar a 80 mil estudiantes para que a lo largo del próximo cuatrimestre puedan rendir las materias que adeudan. La iniciativa incluye un acompañamiento para que, finalizada la escuela secundaria, puedan proyectar la educación superior o la educación para la formación para el trabajo porque creemos que tiene que haber un Estado presente que acompañe las trayectorias educativas”. “No creemos que haya jóvenes que abandonan la escuela, sino que sufren la realidad de expulsión del sistema educativo; no es una carga individual, es una responsabilidad institucional y de la sociedad. Es deber del Estado y principalmente de los gobiernos, generar las condiciones para la ruptura de las desigualdades y eso implica el despliegue de políticas educativas que son más necesarias que nunca en el marco excepcional de la pandemia”, concluyó Trotta. Por otro lado, la secretaria de Educación, Marisa Díaz, afirmó: “Esta línea de trabajo se inscribe en un conjunto de políticas de educación secundaria que, tanto el Estado nacional como los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vienen desplegando con particular énfasis en la terminalidad de los estudios. Pero también con la posibilidad de que la finalización de la educación obligatoria sea una habilitación a estudios posteriores o a otros proyectos de vida para los cuales la educación secundaria se constituye en un componente decisivo”. El Plan trabajará de manera articulada territorialmente con el Injuve para “que sea el Estado quien vaya a buscar a aquellos jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad y puedan proyectar un futuro mejor. La terminalidad educativa es central y para ello es fundamental que el Estado esté presente”, explicó Macarena Sánchez, la directora del Instituto Nacional de Juventudes.

