Masterchef Celebrity: Claudia Fontán le mintió al jurado y estallaron los memes

Mintió y quedó registrado por las cámaras. Claudia Fontán sufrió un percance en medio de la competencia de Masterchef Celebrity 2 (Telefe) y quedó marcada como mentirosa. Debía hacer un postre Banoffee Pie o más conocida como Tarta Banoffee, con bananas, galletas dulces de chocolates y toffee pero este último se le volcó en el suelo tras un mal movimiento.

Lejos de dejarlo en el piso, la Gunda levantó con sus manos la preparación y la puso en la placa para luego colocarla donde estaba la preparación que iba a presentarle al jurado. Esto lo hizo pese a que todos sus compañeros le recomendaban que lo descartara y que no se arriesgara.

Al escuchar el revuelo, Damián Betular se acercó para preguntarle si esa preparación que había caído en el piso la había colocado en la tarta y ella juró mil veces que no fue así, que nada de lo que estuvo en el piso lo había usado. Sin embargo la mentira quedó al descubierto por el registro de las cámaras.

Eso generó un estallido en las redes sociales donde rapidamente se hizo tendencia el nombre del reality en primer lugar y en segundo la palabra Gunda.

De la mano de esta popularización de la situación, se sumó el pedido de los seguidores del programa para que sea descalificada o sancionada por la actitud que tuvo ya que el jurado terminó comiendo una preparación que estuvo en el suelo.

Gunda is the new Samanta, no sé cual mas mentirosa!!!! #MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/N7a0YhwUiY