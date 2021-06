Mendoza: investigan el hallazgo de un hombre muerto en el interior de su vivienda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hecho ocurrió este martes a la tarde en un departamento ubicado en avenida Godoy Cruz, donde la víctima, de 38 años, fue encontrada sin vida.

Un hombre fue hallado asesinado a puñaladas y golpes en su departamento ubicado en la ciudad de Mendoza y se investiga si se trató de un homicidio en ocasión de robo, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió este martes a la tarde en un departamento ubicado en avenida Godoy Cruz, donde la víctima, identificada como Miguel Grimalta ( 38), fue encontrada muerta.

De las primeras pericias surgió que Grimalta trabajaba en una pescadería, en el interior del Mercado Central, ubicada en la ciudad capital y llamó la atención que el comercio estuviera cerrado.

Ante esta situación, un familiar se acercó hasta el departamento en busca del comerciante y al entrar halló a Grimalta tendido en el piso y con manchas de sangre a su alrededor, por lo que dio aviso a la línea de emergencia 911.

Un móvil policial y una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se trasladaron hasta el departamento y constataron la muerte de la víctima, quien a primera vista presentaba heridas punzantes en el omóplato y en una axila, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

Por su parte, personal de la Policía Científica trabajó en el departamento en busca de elementos para determinar la mecánica del hecho.

En principio no se detectaron faltantes de objetos de valor y la puerta de entrada no estaba forzada, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis, entre ellas la de un homicidio en ocasión de un robo.

El hecho es investigado por la Oficina Fiscal 13, de la ciudad de Mendoza.

Con información de Télam