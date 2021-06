Los colectiveros en Rosario reclaman y podrían ir al paro este viernes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.06.2021 - Última actualización - 13:29

13:23

Los choferes de colectivos nucleados en la UTA Rosario y en la mayor parte del país solicitan mejoras salariales y ser vacunados contra el covid-19. De no haber avances en las negociaciones, se espera un paro del sector para el viernes próximo.

La situación laboral de los colectiveros en Rosario y en la mayor parte de Argentina sigue en un plano conflictivo. Desde el sindicato de la UTA reclaman mejoras salariales y la vacunación contra el coronavirus de todos los trabajadores que desarrollan sus tareas fuera del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). La reunión del martes entre autoridades del sindicato junto a los ministerios de Transporte y Trabajo de la Nación no terminó en un acuerdo. Es posible que de no haber cambios, se recurra a una huelga a partir de este viernes 4.





Sergio Copello, secretario general de UTA Rosario, habló con Mirador Provincial sobre la situación actual: “Nosotros pasamos a un cuarto intermedio a ver si podíamos encontrar una solución a destrabar esta paritaria que la cámara ha firmado para el AMBA y para el interior no. Se había programado una medida de fuerza que se cumplió de 48 horas y que se podía repetir en esta semana”.





Sobre las chances de que haya un paro este viernes, afirmó: “Está en análisis. No te puedo confirmar. La posibilidad es cierta. Será a consecuencia de las negociaciones que se lleven (adelante) en Capital Federal con Transporte y Trabajo. Si hay avances o no en eso”.





Desde el gremio solicitan equidad entre los choferes que ejercen sus tareas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores en relación al resto de Argentina. “Pedimos el mismo tratamiento porque vivimos todos en el mismo país. Entonces no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Ya sea para el tema de la paritaria, ya sea para el tema de la vacuna”, dijo Copello.





Con respecto a la vacunación contra el covid-19, desde algunos sectores de la sociedad se afirma que serían beneficiados antes que otras personas que están en igualdad de condiciones. Sobre esto, el gremialista expresó: “Nosotros no pedimos privilegios sobre nadie. Lo que sí hacemos notar es que hemos sido declarados una actividad primordial el 20 de marzo del año pasado. Cuando la mayoría de la gente no quería asomarse a la vereda, los compañeros y las compañeras de transporte salimos a trabajar. Como lo hicieron otras actividades. Creo que nosotros merecemos ese reconocimiento. No es que estamos pidiendo que nos vacunen primero a nosotros y dejen de lado a otros. Nada que ver con eso”.





De no haber cambios, es posible que UTA Argentina anuncie el jueves 3 por la tarde un cese de actividades desde las 0 de este viernes 4. La medida incluiría a todos los servicios dentro de la provincia de Santa Fe.