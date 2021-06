https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Acerca de los dichos de Carlos Acuña.

CGT y un Pan Nacional de Gobierno Acerca de los dichos de Carlos Acuña. Acerca de los dichos de Carlos Acuña.

Ya nada nos sorprende. La noticia del diario nos informa que un Miembro Activo de la CGT Nacional, sin dudar, comentó -con autoridad por ser parte del Gobierno actual- "que cuatro vivos se llevan toda la ganancia de los trabajadores". Realmente no terminamos de sorprendernos. Desde el riñón de la CGT, los mismos representantes de los asalariados que son empleados de empresarios privados, sostienen que conocen que hay cuatro vivos que se llevan la ganancia de los empleados y no los denuncian.

La CGT ante este comentario represor e intimidatorio, se consagra parte de la Administración del Gobierno y la opinión de los mismos es un claro mensaje antidemocrático y una falta de respeto a las Instituciones del Estado que deben realizar los controles correspondientes; evidentemente no los hacen, pero como son administrados por ciudadanos comprometidos con el actual gobierno, no los critican ni los denuncian.

Se refiere a los salarios, que cumplen un rol importante a la hora de generar un mayor consumo y por ende mayor producción.

Descubrió la pólvora, habla bien de los salarios, que pagan los privados, y resulta que esos privados son cuatro vivos que se llevan las ganancias.

Es difícil entender al Dirigente Gremial que quiere ser Estatista Socialista, pero al ser todo del Estado él no podría ser dirigente gremial, porque él mismo representa a una actividad privada hecha por los "vivos que se llevan las ganancias".

Lo que no dice este miembro de la CGT es que los empresarios, productores, comerciantes, no pueden competir y producir a menores costos, cuando la máquina del Estado no disminuye sus gastos y tampoco disminuyen los abusivos impuestos. Es por ello no podemos ser competitivos a nivel mundial.

¿No sabe este compañero que a mayor gastos del Estado, mayor Impuestos, mayor cantidad de subsidios, mayor impresión de billetes, se genera más inflación y por ende el empobrecimiento de los que producen y de sus asalariados, cerrándose las posibilidades de generar nuevos empleos?

Este compañero que genera fórmulas económicas y no se sonroja, diciendo que la doble indemnización es una contención para que no haya despidos, pero es un paredón para que no ingresen nuevos empleos.

Se le debería preguntar al Dirigente Gremial, si ellos en sus organizaciones le dan trabajo a los ciudadanos y si les pagan en blanco o no tienen empleados y si son los Delegados Gremiales quienes ejercen sus funciones en la estructura de los gremios, que los pagan los vivos empresarios.

Los gremios le pueden aumentar el salario a los asalariados de las empresas privadas, bajando del 2% el descuento de la cuota gremial al 0,25% e igualmente bajar el aporte que hacen los asalariados que no son afiliados y que compulsivamente cobran desde el 1% al 2%, para acciones sociales, que solamente lo saben Uds., porque nunca esos asalariados reciben una información en que se utiliza esos dineros.

Este dirigente comenta que todos los empresarios, deben hacer un esfuerzo a favor de la clase asalariados.

Evidentemente se olvida de solicitar un mayor esfuerzo a los que Administran el Estado Nacional, de generar menos gastos y no hacer como los privados vivos que se llevan la riqueza entre unos pocos, para bajar la inflación y mejorar la relación de los haberes de asalariados.

La CGT históricamente fue y es parte de los gobiernos como el actual, o sea que son responsables de haber llevado a nuestro país a la pobreza e indigencia más decrépita de los últimos cincuenta años, generando generaciones de subsidiados y desocupados y fundiendo a los emprendedores que pueden generar fuentes de trabajo por vuestra prepotencia.

Son parte de los responsables de generar el cincuenta por ciento de pobreza, la falta de educación, la desnutrición de los niños y esto es un Plan para denigrar a los jóvenes que no van a tener ningún futuro, que no sea ser soldados para estatizar a nuestra patria y recibirán como pago, un plato de arroz.

Para agregarle más medallas en vuestra historia, también el 50% de los comercios y empresarios, trabajan en negro en sus declaraciones de ingresos y tienen cantidad de ofrecimientos de ciudadanos para trabajar en negro, por culpa de las políticas que Uds. apoyan.

Oportunamente los obreros cordobeses, generaron el Cordobazo y Uds. hoy han perdido la calle, hoy la CGT es un sello de goma, hoy los dueños de la calle son los movimientos sociales que cogobiernan y son futuro administradores del Estado, donde Uds. no van a tener ninguna injerencia.

Que dicotomía de este Señor Dirigente, que son parte del gobierno actual, que más bien destruyen, más que construir.

Un hermoso recordatorio, el Líder Juan D. Perón, decía, "muchos compañeros cuando andan en auto, ponen el guiño a la izquierda y doblan a la derecha", lógicamente en su vida privada.