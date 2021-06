Callate y pujá...

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.06.2021

Por Bibiana Degli Esposti

Bibiana Degli Esposti | Psicoanalista

Cuando quien te tiene que cuidar te violenta, lo que consigue es que tu subjetividad quede arrasada, puesto que lo que al ser tratado como objeto del sadismo, ese humano pierde su condición de sujeto. No es sólo la policía, aunque ésta sea el paradigma si se quiere…

Definimos como Violencia institucional a aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica, ejercida abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones. Pero se extiende a instituciones y situaciones sistémicas no estatales, como la familia, la pobreza, el sexismo, el racismo, las relaciones laborales, el sistema de salud. Si los padres que trajeron un niño, una niña al mundo no lo asisten, lo golpean, lo destratan, esa criatura llevará las marcas de una objetalización que dificultará su proceso de subjetivación.

Si el sistema de salud no cuida tu embarazo pero si los ingresos económicos y la comodidad del médico o médica que te atiende, no te está tratando como un sujeto de derecho.

La violencia institucional no sabe de géneros, pero desde siempre ha tenido sus llamados degenerados y la degeneración legislando. En las guerras, en los genocidios, y las hambreadas a diestro y siniestro. Ser un hombre de mal vivir era suficiente para morir y que nadie reclame. Ser una prostituida implicaba que nadie pueda reclamar, sea que la mató el hombre que compraba su cuerpo como quien compra mermelada, sea que se oculte el cliente anterior y el anterior y toda la policía proxeneta que vivía de ese y otros cuerpos como ese, convertidos en objeto por el uso.

Me interesa mostrar lo que esta violencia produce secuelas más allá del golpe, que llegan a la muerte o a la muerte en vida de una depresión severa. Este modo de violencia busca hacer de los sujetos, objetos de afectación del sadismo individual de un policía amparado por el cuerpo social que lo sujeta, o sea directamente la institución la que hace de los sujetos a proteger, objeto de su accionar.

La violencia institucional que no se espera es la violencia en los paritorios. No es lo mismo pujar en el sanatorio Los Arcos que en las villas, que en los cuarteles, que en la Esma, que en la pobreza. Tampoco es lo mismo con un obstetra que con otro, con una ideología manejando ese parto que con otra. No es lo mismo querer abortar legalmente que ilegalmente, y aun en la ilegalidad, no es lo mismo con dinero que sin dinero. La violencia institucional se ejerce en los paritorios y se ejerce en las cámaras legislativas, judiciales y en el poder ejecutivo que mira y mira para otro lado, como si ese otro lado existiese.

Las leyes hay que sancionarlas y luego dotarlas de presupuesto. Y seguir controlando los poderes locales que se amparan, con ayuda de la iglesia y miembros y miembras del poder judicial y/o médico, para dejar pasar los plazos. Dirán que lo tenga y luego lo entregue. Callate, parilo y donalo. Pero cuando se hace parir a una niña que fue violada por el ámbito familiar o del poder, la cuestión no es que alguien querrá ese niño, sino que a esa niña a la que se la hace parir, no la quiere nadie, nadie la considera un sujeto dueño de decisión y derechos.

Podemos pensar ese ejemplo del párrafo anterior junto con la violencia obstétrica que es tanto violencia de género como violencia institucional porque los datos muestran que lejos de ser un fenómeno aislado, la violencia obstétrica se encuentra extendida y naturalizada por médicos/as y pacientes y es practicada de forma frecuente por parte de los profesionales de la salud. Organizar cesáreas innecesarias o a conveniencia de la agenda del médico y de la contabilidad de la clínica es un tema de conversación del tipo "y ya se sabe…"

En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) se acordó que «los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia».

Y continúa estableciendo que «garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia».

Los estados adhieren y se comprometen

Pero la Biblia llegó primero y rige aun, parirás con dolor, así que callate y pujá…No es un problema de ser o no ser creyente, es un problema de inmixión de lo privado y optativo (la religión) en lo público (la ley y su correcta aplicación).

Luego se puede denunciar pero, en ese momento en que la mujer está imposibilitada de hacer otra cosa que tratar de parir, su silencio es obligado y el otro lo sabe y ejerce así una violencia intencionada. El estado, en todos los gobiernos, hace dejación de sus funciones. Unos más que otros, pero todos y en tantas partes del mundo que nos hacen vivirlas como naturales, pero no son naturales, son culturales, económicas.

La violencia institucional permite diluir las responsabilidades individuales, de modo tal que los individuos que la implementan no se perciben a sí mismos, ni son percibidos por la sociedad, como responsables de la misma.

Es fundamental mostrar los efectos desubjetivantes de la desigualdad ante la ley en las sociedades neoliberales. Y no sirve decir que en la edad media todavía era peor o que en los países donde rige el Corán las mujeres ni siquiera pueden plantearse ser humanas. No hace falta irse lejos para ver las sotanas aplastando y a los gobernadores besando el anillo del Papa…Ir a mirar a otro lado, es dejación de los deberes adquiridos. A la segregación por motivos económicos, culturales o físicos, realizada por amos terribles, superyoicos, se le suma la desresponsabilización social e institucional, y la transformación del derecho penal en mandatos discriminatorios y antidemocráticos que contradicen el Estado de Derecho, objetalizan al sujeto y rompen el lazo social.

Así que no. No aceptes el callate y pujá. Seguí luchando por la igualdad de derechos ante la ley, ante la familia, ante los amigos y amigas. No te calles, pujá cuando toque porque has decidido libremente ser madre.