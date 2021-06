https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No habrá segunda temporada Netflix canceló "Jupiter's Legacy"

El servicio de streaming Netflix anunció que los planes para una segunda temporada de Jupiter’s Legacy han sido cancelados.

La serie, basada en el cómic de Mark Millar, pertenece al sello Millarworld que es propiedad de Netflix. Sin embargo, eso no impidió que el streaming revisase los números y a la larga decidiese liberar a todos los actores de sus contratos. De ese modo, todas las obligaciones ya no existen y la serie no avanzará en la historia.

Lo anterior es sumamente llamativo, ya que la primera temporada avanzó lentamente, llegando a un punto en el que ni siquiera ha sucedido una gran sorpresa que ocurre en el tercer número del cómic. La adaptación prefirió explorar el pasado de sus superhéroes centrales, tomándose todo el tiempo del mundo para explorar el mundo del cómic. Pero claramente aquello no terminó dando resultado.

No todo será una perdida para el Millarworld. El servicio ya aprobó la realización de una serie live-actgion basada en Supercrooks, otro cómic de Mark Millar situado en el mismo universo de Jupiter’s Legacy y que próximamente tendrá una versión en anime. Su propuesta se centra en un grupo de supercriminales que deciden llevar a cabo el mayor robo en el único lugar del mundo que no tiene superhéroes: España.