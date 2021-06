https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.06.2021 - Última actualización - 3:18

3:16

La bailarina y el productor decidieron dar un paso al costado del certamen, a menos de un mes del comienzo.

Televisión Lourdes Sánchez y el Chato Prada renunciaron a Showmatch La Academia La bailarina y el productor decidieron dar un paso al costado del certamen, a menos de un mes del comienzo. La bailarina y el productor decidieron dar un paso al costado del certamen, a menos de un mes del comienzo.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada renunciaron a ser participantes de ShowMatch La Academia y le darán su lugar a otra pareja. El productor y la bailarina fueron incorporados a último momento por pedido de Marcelo Tinelli, pero por problemas de horario darán un paso al costado.

Fue la propia Lourdes quien dio la noticia en La Previa de La Academia, el programa que conduce con Lizardo Ponce por Ciudad Magazine, y también hizo el anuncio a través de sus redes sociales. La conductora contó sobre el final del vivo que ya no seguirán en el programa y dio los motivos de su sorpresiva salida.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada”, lamentó la joven al dar la noticia. Y continuó: “Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no sale la pista.”

Incluso, Lourdes Sánchez reveló quién ocupará su lugar en la pista: “Le vamos a dar nuestro lugar a Cucho Parisi (el primer eliminado de La Academia) para que vuelva a la pista”.

“Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”, cerró.