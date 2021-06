https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.06.2021 - Última actualización - 7:19

7:09

Es una propuesta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para proteger a la vulnerable costa del sur del estado de Florida de una marejada ciclónica.

Defensa frente a la marejadas ciclónicas Por el cambio climático Miami quiere construir un muro de seis metros

Hace tres años, poco después de que el huracán Irma dejara partes de Miami bajo el agua, el gobierno federal se embarcó en un estudio para encontrar una manera de proteger la vulnerable costa del sur del estado de Florida de una marejada ciclónica mortal y destructiva. Y a nadie le gusta la respuesta.

Construir un muro, propuso el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en su primer borrador del estudio, ahora en revisión. De hecho, diez kilómetros, en su mayoría tierra adentro, corren paralelos a la costa a través de los vecindarios, excepto por un tramo de un kilómetro y medio justo en la bahía Biscayne, más allá de los relucientes edificios de Brickell, el distrito financiero de la ciudad.

La dramática propuesta de 6000 millones de dólares sigue siendo tentativa y tiene al menos cinco años de retraso. Pero la sorprendente sugerencia de un enorme malecón de hasta seis metros de altura que atravesaría la hermosa bahía Biscayne fue suficiente para llamar la atención de algunos habitantes de Miami. Las decisiones difíciles que serán necesarias para hacer frente a los muchos desafíos ambientales de la ciudad están aquí, y pocas personas quieren enfrentarlas.

“Necesitamos tener una conversación sobre, culturalmente, cuáles son nuestras prioridades”, dijo Benjamin Kirtman, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Miami. “¿Dónde queremos invertir? ¿Dónde tiene sentido?”, se preguntó.

“Esas son las que yo llamo preguntas generacionales”, agregó. “Y hay una enorme renuencia a entrar en esa discusión”.

En Miami, el área metropolitana del país que quizás esté más expuesta al aumento del nivel del mar, el problema no es el negacionismo del cambio climático. No cuando la temporada de huracanes, que comienza esta semana, regresa cada año con tormentas más intensas y frecuentes. No cuando encontrar un seguro contra inundaciones se ha vuelto cada vez más difícil e inasequible. No cuando las noches son tan calurosas que salir de casa con un suéter para protegerse del frío nocturno se ha convertido en una cosa del pasado.

El problema es que la magnitud de los obstáculos interconectados que enfrenta la región puede parecer abrumadora y ninguna de las posibles soluciones es barata, fácil o bonita.

Para su estudio, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se centró en la marejada ciclónica, el aumento del nivel del mar que a menudo inunda la costa durante las tormentas, empeorado últimamente por huracanes más fuertes y niveles del mar más altos. Pero esa es solo una preocupación.

El sur de Florida, plano y bajo, se asienta sobre piedra caliza porosa, lo que permite que el océano se hinche a través del suelo. Incluso cuando no hay tormenta, el aumento del nivel del mar contribuye a inundaciones de marea más importantes, donde las calles se llenan de agua incluso en días soleados. El agua salada en expansión amenaza con estropear el acuífero subterráneo que abastece el agua potable de la región y romper viejas tuberías de alcantarillado y viejas fosas sépticas. Deja menos espacio para que la tierra absorba líquido, por lo que las aguas de la inundación permanecen más tiempo, su escorrentía contamina la bahía y mata a los peces.

Y eso es solo el aumento del nivel del mar. Las temperaturas se han vuelto tan sofocantes en los últimos veranos que el condado de Miami-Dade ha nombrado a un nuevo “director de calor” interino.

Manejo dividido

“Lo que se da cuenta es que cada uno de estos problemas, que se entrecruzan totalmente, son manejados por diferentes partes del gobierno”, dijo Amy Clement, profesora de ciencias atmosféricas en la Universidad de Miami y presidenta del comité de resiliencia climática de la ciudad de Miami. “Está dividido en formas que hacen que las cosas sean realmente muy difíciles de seguir adelante. Y la conclusión es que es mucho más dinero del que tiene que gastar cualquier gobierno local”, añadió.

El estado podría ayudar, hasta cierto punto. Los legisladores republicanos, que han controlado la Legislatura de Florida durante más de 20 años, reconocieron a fines de 2019 que habían ignorado el cambio climático durante tanto tiempo que el estado había “perdido una década”. Han comenzado a tomar medidas para financiar soluciones, destinando más de 200 millones de dólares de impuestos, recaudados en transacciones inmobiliarias, a la elevación del nivel del mar y proyectos de alcantarillado. Los legisladores también designaron 500 millones de dólares en estímulo federal para el fondo.

Sin embargo, el costo de todo lo que hay que hacer es de miles de millones. La estimación para que el condado de Miami-Dade elimine gradualmente unos 120.000 tanques sépticos es de aproximadamente 4000 millones de dólares, y eso no incluye los miles de dólares que cada propietario también tendría que pagar.

Nadie quiere rechazar ni un centavo de Washington, pero la propuesta de un enorme muro a lo largo de uno de los tramos más pintorescos de Miami ha producido un raro momento de acuerdo entre los ambientalistas y los desarrolladores de bienes raíces, que temen dañar la delicada ecología de la bahía y bajar los valores de las propiedades.

“Los 40.000 millones de dólares en activos que están tratando de proteger disminuirán si construyen un muro alrededor del centro, porque afectará los valores del mercado y la calidad de vida”, advirtió Ken Russell, el comisionado de la ciudad de Miami cuyo distrito incluye Brickell.

Otras partes del plan preliminar, que incluye barreras contra sobretensiones en la desembocadura del río Miami y varias otras vías fluviales, son más atractivas: fortificar las plantas de alcantarillado y las comisarías de bomberos y de policía para resistir una avalancha de agua de mar. Elevar o proteger contra inundaciones miles de negocios y hogares. Plantar algunos manglares, que pueden proporcionar una primera línea de defensa contra las inundaciones y la erosión. El condado de Miami-Dade quiere que todas esas partes tengan prioridad; un borrador final del plan está previsto para este otoño.

Quedan puntos conflictivos. Entre las viviendas propuestas para elevarse con el pago de los contribuyentes se encuentran las mansiones multimillonarias frente al mar, un resultado del mandato del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de proteger de manera eficiente la mayor cantidad de vida y propiedad posible, lo que, según los críticos, conduce inevitablemente a una mayor protección para los ricos, cuyas propiedades valen más.

Y luego están las paredes. Los muros del interior, algunos bastante pequeños, pero otros de hasta cuatro metros de altura, dividirían los vecindarios, dejando las casas del lado del mar con menos protección. El muro a lo largo de la bahía Biscayne, que podría elevarse a seis metros y parecer tan formidable como las barreras de sonido a lo largo de la Interestatal 95, revertiría décadas de políticas destinadas a evitar el dragado y el llenado de la bahía.

Cuando los gobiernos locales han preguntado al público cómo les gustaría abordar el cambio climático, los residentes prefieren por mucho lo que se conoce como infraestructura verde: protección costera en capas de una mezcla de dunas, pastos marinos, arrecifes de coral y manglares, dijo Zelalem Adefris, vicepresidente para políticas y defensa en Catalyst Miami, que trabaja con comunidades de bajos ingresos en el condado.

“El plan del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se ve tan diferente... Pareciera ser realmente incongruente con las conversaciones que se están manteniendo a nivel local”, dijo Adefris.

Los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sin embargo, dicen, gentilmente, que no ven forma de evitar lo que llaman elementos estructurales. La amenaza de marejada ciclónica para el condado de Miami-Dade es demasiado grave.