https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.06.2021 - Última actualización - 8:01

7:58

Tras haber estado internado en el hospital José María Cullen por problemas pulmonares derivados de su cuadro de Covid-19, esta semana reanudó sus tareas como intendente de forma presencial. Este miércoles entregó insumos al SAMCo local.

Tras haber estado internado por coronavirus Silvio González retomó sus funciones al frente del municipio Tras haber estado internado en el hospital José María Cullen por problemas pulmonares derivados de su cuadro de Covid-19, esta semana reanudó sus tareas como intendente de forma presencial. Este miércoles entregó insumos al SAMCo local. Tras haber estado internado en el hospital José María Cullen por problemas pulmonares derivados de su cuadro de Covid-19, esta semana reanudó sus tareas como intendente de forma presencial. Este miércoles entregó insumos al SAMCo local.

El intendente Silvio González retomó sus funciones de forma presencial tras haber estado internado en el hospital José María Cullen por complicaciones derivadas de su cuadro de Covid-19. Como parte de sus primeras actividades, este miércoles hizo entrega al SAMCo de insumos de protección para la atención ante posibles diagnósticos positivos de Covid-19.





Tras la entrega, González expresó: "Estoy nuevamente en funciones, administrando las energías para lograr una recuperación completa, no solo física sino también psíquica. Han sido días muy difíciles y duros", aseguró. En ese sentido aprovechó para compartir su experiencia vivida como paciente recuperado. "Me considero una persona joven, muy activa físicamente, deportista. Transcurría ya los últimos días de la infección, más allá de que lo había pasado bastante mal en función de los altos registros de fiebre que había tenido, pero venía transcurriendo dentro de una cierta normalidad. Los últimos días empecé a empeorar mi estado general, la temperatura fue aumentando cada vez más, las consecuencias sobre el físico eran manifiestas, ya no tenía tolerancia digestiva para seguir administrándome medicamentos y llegué a un estado de deshidratación importante. Se había empezado complicar mi capacidad pulmonar, por lo cual los facultativos que estaban siguiendo mi caso decidieron internarme", repasó.





En ese contexto, el Intendente planteo la necesidad "de reforzar todo lo que venimos diciendo durante este tiempo: tenemos que cuidarnos, no subestimar la enfermedad porque no sabemos en qué momento las complicaciones pueden aparecer, fundamentalmente las complicaciones pulmonares", señaló, para luego agregar ante ese tipo de complicaciones "es muy importante realizar el seguimiento con equipamiento como el oxímetro de pulso para poder ir viendo el nivel de saturación de sangre arterial".





Sobre su regreso al trabajo en el municipio, Silvio González compartió que "estamos con muchas ganas y mucha fuerza para retomar mi responsabilidad del frente de la gestión del municipio, y poder seguir acompañando no sólo las transformaciones que pretendemos y buscamos para nuestra ciudad sino seguir acompañando en este momento complejo de la pandemia a nuestras vecinas y vecinos. Hoy más que nunca quiero pedirles que se cuiden, es una infección que está llevando muchas vidas, y mucha gente joven. A cuidarse mucho", concluyó.





Para el SAMCo

Los elementos entregados este miércoles por el intendente Silvio González al efector ubicado en San Martín y Busaniche consisten en 1500 barbijos tipo N95, 150 antiparras, 5000 barbijos tricapa, 4000 camisolines con puño, 2000 guantes descartables de distintas medidas y 500 kits de camisolín, botas y cofia.

Cabe señalar que los insumos fueron provistos por el Ministerio de Salud de la Nación, gracias a gestiones realizadas por el propio intendente.