Cómo siguen las restricciones en Santa Fe: fin de semana confinados, y después...

La provincia respetará este fin de semana el decreto nacional del presidente Alberto Fernández que estipula, nuevamente, un confinamiento estricto para sábado y domingo. Así lo confirmó a El Litoral el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pussineri. Durante esas dos jornadas se retornará, entonces, a la situación que rigió durante toda la semana pasada y que implicó una suerte de fase uno morigerada.

"La evaluación que hacemos hasta el momento nos lleva a una situación que implicaría volver el próximo sábado y domingo al decreto nacional, y que nos va a obligar a permanecer en nuestros hogares, excepto para realizar actividades autorizadas", dijo el funcionario. Como se sabe, ello redundará en una restricción casi total de la circulación vehicular, que sólo estará permitida para trabajadores esenciales. No se habilita la apertura de comercios minoristas, excepto que estén dedicados al rubro alimenticio; y tampoco la gastronomía, que sólo podrá funcionar con la modalidad delivery.

¿Y después?

Respecto de cómo continuaría la provincia en materia de restricciones después del fin de semana, Pussineri adelantó que se volvería, otra vez, a la vigencia del decreto provincial que implica sostener las medidas que están rigiendo esta semana.

"Para la semana que viene – planteó el ministro-, tenemos un escenario que implica mantener el esquema de restricciones actuales que posee la provincia. Es decir, seguiríamos como estamos esta semana, con habilitación para algunas actividades económicas, y con gastronomía y comercios de puertas abiertas, aunque con una restricción horaria que implica supermercados hasta las 19, y el resto hasta las 17".

Sin embargo, advirtió que se plantea "un segundo escenario", en caso de que Nación decida continuar a partir del lunes con medidas más severas.

"Tenemos que esperar, en ese sentido, la decisión del gobierno nacional. Si la Nación hace una evaluación y considera que es necesario extender por un período más el confinamiento, la provincia de santa Fe como lo vienen haciendo la mayoría de las provincias, va a adherir a ese esquema nacional y va a seguir por ese camino", adelantó.

Presencialidad

Acerca de cómo continuará el dictado de clases en la provincia, Pussineri reiteró que la pretensión es recuperarla "lo antes posible", pero aclaró que ello depende también de lo que se converse con Nación.

"Para nosotros, esto no es sólo una consigna, sino un trabajo que se viene haciendo desde principios de año. En la provincia tenemos a todos los docentes vacunados; trabajamos no sólo lo salarial sino también en cuestiones no salariales. Es un esquema que lo seguimos evaluando día a día. Lo vamos a conversar con Nación. Nuestra aspiración es poder tener presencialidad en las escuelas. A eso no renunciamos; por eso vamos semana a semana. Ni bien tengamos oportunidad de volver las aulas, lo vamos a hacer porque creemos en eso, y creemos que nos preparamos para tenerla. Nos preparamos en las condiciones laborales, en las condiciones de las escuelas y de los alumnos para cuando retornaran, y en la vacunación de todos los docentes", concluyó.