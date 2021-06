Luna Diale: "En Boca ya saben que quiero seguir en Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión aceptó la opción de compra: 500.000 dólares por la mitad de la ficha y asociarse con Boca. Sólo restan detalles administrativos que están vinculados al tema de una cláusula a futuro y que también incluye la compra de Cañete.

Mauro Luna Diale dialogó con el programa "Entre Tatengues" (FM 91.9): en el inicio de la charla comentó cómo marcha su recuperación (operación de rodilla): "Nos habíamos puesto un plazo para llegar a la última fecha ante Colón, ya que no queríamos apurar los tiempos. Eso se cumplió, pero en la semana previa al clásico entrené, sentí dolor y tuve que parar. Ahora mismo sigo con la rehabilitación, con lo cual espero estar lo más rápido posible".

"Ahora me vine a Buenos Aires, me estoy recuperando con un kinesiólogo acá, me informaron que tengo una tendinitis en la rodilla por eso es la molestia, por lo cual ahora estoy tratando de recuperar masa muscular, porque fue el motivo por el cual no pude llegar al final del campeonato. Esto se alargó mucho, la rodilla no respondió, por lo cual tengo que parar y recuperarme bien, ya que sino me puede jugar una mala pasada y puede ser peor", agregó Mauro Luna Diale.

"Los kines de Unión siempre me llevaron de a poco, para no largarme de una, toda persona que lo vive desde afuera siempre quiere aportar su granito de arena, por momentos con ansiedad y por otros con la cabeza fría. Todavía sueño con volver a ponerme la camiseta de Unión que es lo que más quiero. Estoy muy bien, me adapté a una ciudad muy linda y tranquila, por lo menos en la zona centro donde vivo, tengo perros, a mi nena que tiene 10 meses que nació en Santa Fe, es un condimento más. Todas las noches saco los perros a pasear, por lo cual vivimos muy tranquilos", agregó el delantero formado en Boca.

"Mi nena ya tiene sangre santafesina y tatengue, es uno de los escuditos que la va a marcar de por vida. Es un condimento muy especial para seguir en Unión, todos los que tienen hijos saben lo que significan para cada uno. Es otro motivo que me da para seguir en Unión, es mi deseo máximo y volver a ponerme la camiseta algún día", aseguró Luna Diale.

"Siento sed de revancha, porque no pude darle lo máximo que podía darle al club y a mis compañeros. Lo que más quiero es seguir en Unión, ganarme un puesto y ponerlo lo más arriba posible. Me dio la oportunidad de debutar en Argentina, por lo que tengo muchas ganas de continuar y tratar de hacer historia acá".

En otro tramo de la charla se le preguntó por la expulsión ante Bahía, por la revancha de los octavos de final de la Sudamericana: "Me llevó mucho tiempo, porque no fue intencional, fue una jugada brusca, por no saber defender y por la desesperación de intentar ayudar al equipo, fue una infracción dura, que mereció la expulsión. Lloré varias veces pensando en ese momento ya que uno nunca quiere dejar al equipo con uno menos y menos aún en esa situación, por eso quiero revancha en Unión. Treinta segundos antes fue la jugada de ellos, el lateral de Bahía lo pisó a Jony Galván, pero no pensaba en la jugada de ellos, sino en lo desafortunada de la mía y lo triste que estaba. Me costó mucho superarlo, estuve muy triste, ya que lo que más quería era ayudar al equipo y pasar de ronda que hubiese sido histórico para el club", sentenció Mauro Luna Diale.

En cuanto a las gestiones de Unión con Boca para comprar sus ficha, Luna Diale comentó: "Pregunto todos los días para saber si tiene novedades, pero me dice lo mismo de siempre, que Unión puso una oferta y que Boca debe responder, pero no hay más que eso. Hablé varias veces con el Vasco (Azconzábal), que siempre me da su apoyo y confianza, me dijo que sentía que era necesario que esté en el plantel, eso es muy lindo tener la confianza del DT ya que te da ganas de volver más rápido para poder responderle dentro del campo de juego. Estoy esperando lo que diga Boca sobre la propuesta de Unión, el club tiene que saber ya mi postura de seguir en Unión, ya que el deseo es grande. Espero que se pueda cumplir. No tuve la posibilidad de hablar con el Consejo del Fútbol pero Agustín Grabarnik, que es mi representante, ya se los hizo saber, que quiero seguir en Unión".