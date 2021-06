https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Augusto Munaro Parquedad y apasionamiento

¿Cómo hablar de las pasiones de la vida, de los desamores y de la misma angustia sin nombrarlos?, ¿cómo hacerlo sin caer en la descripción lineal y a la vez absurda, tratándose de una poesía impulsada por la fuerza creativa propia del poeta? Tal la propuesta de Cecilia Galeano en estos 32 poemas breves, su primer poemario publicado. Es así, como la autora, sin otra alternativa, habla no en demasía, y sugiere sin precisar. Los poemas, en rigor, no presentan grandes complicaciones, ni temáticas, ni formales. Sus claves están atenuadas, buscan apenas la complicidad del lector para la pausa y la contemplación. Y es así como con inteligencia, los versos se tejen a favor de la indeterminación. El libro delinea, minuciosamente, la solidez de la ambigüedad. "Un cielo quieto suena en los ojos/ ando tu herida de árboles azules/ de tu costilla viene a nacer la flor perdida/ y en lentos círculos/ lo que regresa y regresa/ se anuda/ y es dulce aliento en lo que no somos." Imágenes donde el dolor y la lucidez se racionan. Y también imágenes y resultados en los que alguna esperanza breve (y bella) asoma.

Poesía sin artilugios ni falsas ornamentaciones. Poesía para leer y releer. Dice: "La medusa / trae un leve resplandor/ un halo/ un rumor de flores", para agregar en otro poema: "… No importa/ si somos/ hueso/ o / luz…". Cuidadosa en el ritmo, por momentos exacto, de relojería, como ocurre en su poema Donde: "Las cigarras insisten entre las tumbas/ arreglo las flores/ como si fuera tu pelo/ te hablo (donde no estás)/ campanitas y fresias/ el color/ borra tu nombre/ en la pizarra." Pequeñas escenas montadas en el corazón de los sentimientos. Parquedad y apasionamiento. Detrás de esa melancolía subyace un canto de amor por la vida.

(*) Cecilia Galeano es correctora literaria; se dedica también al diseño gráfico y a la fotografía. Colaboró con textos para El libro de los niños mágicos, de Mauricio Pavón, artista visual, y para el libro Miradas 2010-2013, del fotógrafo Tomás Casares. Publicó junto a Guillermo Soppe y Nicolás García Sáez, Contra Goliats.

