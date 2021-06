Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.06.2021

"Necesitamos para comer"

HORTENCIA DE B° SAN LORENZO

"Vino el camión del Ejército con mercaderías, desde Acción Social, tal como yo había pedido por este medio; pero resulta que NOS MANDARON UNA LIMOSNA, la caja casi vacía, prácticamente nada. Yo soy una mujer muy grande, de 82 años y enferma, no puedo caminar. Con todo lo que está pasando con la pandemia no se puede salir a trabajar y no hay trabajo tampoco. Yo cuando cobro la jubilación mínima que tengo no me alcanza para vivir. En la caja no vino ni leche en polvo, ni azúcar, ni una galleta... ¿Por qué nos hicieron esto?, después quieren que los votemos. Traten de solucionar este problema. Que vuelva a pasar el camión y que nos traiga lo que necesitamos: para comer. Por el amor de Dios les pedimos. No podemos ni salir a pedir porque nos para la policía. Muchas gracias al diario".

Himno adulterado

UN ARGENTINO Y SANTAFESINO MÁS

"Estoy horrorizado por la violación del acto, con modificaciones fuera de la ley con que se entonó el Himno Nacional. Es el decreto 10.302/44, que se violó en presencia de todas las autoridades santafesinas. Más allá de la persona que lo entonó, que no merece un centavo, es una desconocida total, que aprovechando minutos de fama que dan cualquier manifestación de este tipo lo hizo, y después pasó nuevamente a la ignorancia total. Quisiera saber si el señor gobernador sabía esto; si el Ministerio de Cultura de la provincia había autorizado esta interpretación, conociendo de antemano el contenido, o si también fue sorprendido. Si conocían ese contenido son merecedores de la aplicación de la ley y de las sanciones correspondientes. ¡No puede ser que se estén autorizando oficialmente cosas que están fuera de la ley!, esto o cualquier otra cosa. Es indignante e humillante. He leído ya comentarios de los países que nos rodean. Diarios chilenos, uruguayos, paraguayos y españoles. Es una cargada, una tilingada más de este colectivo, que ha sido rechazado por los países vecinos. ¿Cómo van a referirse a 'Matria'?, no cabe ni en la más liberal y atrofiada de las mentes. Para colmo en su descargo, dice que por la aplicación de la ley del aborto merecía hacerse esto. ¿Cómo no lo celebró de otra manera?, ¡¿qué tiene que ver el Himno?! Estamos llegando al borde del abismo total en nuestra querida Argentina. También me molesta el sesgo amiguista del periodista que trata de disimular, hablando de Charly García y de las barras. Es absolutamente falso. Nunca jamás, ni Charly García ni los que interpretaron nuestra canción con la música de Charly variaron un punto o una coma. Nunca en una tribuna se distorsionó el Himno. Se canta el estribillo, las partes iniciales o finales, pero jamás se merece que se busque como excusa tal cosa. ¡Qué mal que estamos!".

Tránsito

MARIO PILO

"Nos preocupa seriamente que el Estado de Derecho municipal siga lo que inició la gestión Corral, de exigir un libre multa, que termina siendo un libre actas y/o cualquier infracción, pues no se ha hecho el debido proceso, con la debida defensa y no se han dictado las debidas multas. Es decir que no hay condenas ni multas, pero se exige lo mismo un libre multa para otorgar o renovar licencias de conducir. Numerosos fallos niegan, tanto en Santa Fe como en otras provincias, esta irrupción coactiva del municipio o de los municipios en la libertad de circulación, que garantiza la Constitución. Y nos preocupan los abusos de autoridad de inspectores, que están para dirigir, auspiciar y corregir el tránsito, no solo para recaudar con multas. Se observará que prácticamente la única actividad que tienen es verificar el estacionamiento medido, mientras que no hay controles acerca de la velocidad, sobre el cruce peatonal, el paso de semáforos en rojo y sobre todo, de las motos y/o bicicletas que van a contramano, e irrumpiendo de toda forma irregular en la regularidad del tránsito".