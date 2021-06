Roger Taylor anunció que saldrá de gira para presentar su cuarto disco solista

El baterista de Queen, Roger Taylor, anunció que en octubre lanzará un nuevo disco solista que se titulará "Outsider" y realizará su primera gira en más de dos décadas por el Reino Unido.

De acuerdo a lo publicado en sus redes oficiales, el músico ofrecerá 14 conciertos entre el 2 y el 22 de octubre en Londres, Newcastle, Manchester, York, Cardiff, Liverpool, Nottingham y Coventry, entre otras localidades.

"This is my modest tour, I just want it to be lots of fun, very good musically, and I want everybody to enjoy it. I'm really looking forward to it."



