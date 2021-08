Finalizó una nueva capacitación de Empleo Verde en Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trató de una capacitación en Jardinería Inicial. De esta manera, Rafaela continúa sumando personas que puedan desarrollar actividades económicas y que también contribuyan al cuidado del ambiente.

El programa Empleo Verde es llevado adelante por el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del municipio.

En este caso, participaron del taller viveristas, jardineros/as, decoradores/as de interiores, integrantes de empresas de mantenimiento de parques y jardines, emprendedores/as y alumnos/as de carreras afines.

Quienes asistieron pudieron aprender sobre nomenclatura básica, herramientas, preparación de suelos, planificación del jardín y plantación de flores, herbáceas, árboles y arbustos, entre otros temas.

La modalidad del taller fue teórico-práctica, virtual y presencial. Cabe destacar que se respetaron todas las medidas sanitarias correspondientes.

"Desde el comienzo del programa pudimos ejecutar las capacitaciones en construcción de estufa sara, colectores solares y dos talleres de jardinería. Muchas personas muestran un gran interés. Para nosotros es fundamental que quienes realicen los cursos encuentren en estos espacios los conocimientos para tener una salida laboral o transformar lo que vienen haciendo en su trabajo, y que eso aporte al cuidado del ambiente"; aseguró María Paz Caruso, secretaria de Ambiente y Movilidad.

De esta manera, la Municipalidad de Rafaela continúa desarrollando espacios de formación y capacitación para vecinos y vecinas que quieran incorporar hábitos ambientales y potenciar iniciativas y oficios sustentables.

Refuerzo alimentario

La Municipalidad de Rafaela, llevará a cabo una nueva entrega de refuerzo alimentario. Se desarrollará hasta el viernes 30, de 8 a 12, en Santos Vega 435.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social, la Secretaría de Desarrollo Humano determinó que para la entrega, se tomará como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario será el siguiente: el lunes 26 percibirán el beneficio quienes posean documentos terminados en 5; el martes 27, en 6; el miércoles 28, en 7; el jueves 29, en 8; y el viernes 30, en 9.

Es de primordial importancia aclarar que solo se le realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad y quienes se encuentran en aislamiento por ser caso positivo COVID-19 o por ser contacto estrecho. En todos los casos se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario.

Recordemos que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: no ser beneficiario de la "Tarjeta Alimentar", no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el "Comedor San Agustín" (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).