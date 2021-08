https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Solidaridad

Acompañar a la gente en situación de calle, una práctica que no se descuida en Santa Fe

Organizaciones sociales de Santa Fe realizaron dos jornadas frente al viejo hospital Iturraspe. Recibieron ropa de abrigo, calzado y alimentos no perecederos. Unas 200 personas se acercaron a recibir ayuda.

Desde Red Puentes advierten el incremento de personas en situación de calle y de familias que tienen riesgo que quedarse sin techo. Crédito: Manuel Fabatia

Por Tomás Rico SEGUIR "Nadie se cuida solo/a. Nos cuidamos con organización", es el lema que eligieron las organizaciones sociales Red Puentes y Nuestramérica Movimiento Popular para llevar adelante dos jornadas de acompañamiento a personas en situación de calle. Los encuentros tuvieron lugar días atrás en inmediaciones del viejo Hospital Iturraspe. La oportunidad sirvió para que santafesinos solidarios acerquen ropa de abrigo, calzado y alimento no perecederos. "Fueron dos postas muy positivas. Hubo mucha colaboración de la sociedad con ropa de abrigo, no así en cuanto a alimentos no perecederos", contó a El Litoral la Lic. en Trabajo Social y coordinadora de la Red Puentes de Santa Fe, Sofía García. A su vez resaltó que en ambas jornadas, las personas que viven en la calle accedieron a cortes de pelo, recibieron barbijos, chequeos de salud básicos y asesoramiento en trámites de gestión de DNI. "Entre los dos lunes pasaron más de 200 personas en situación de calle y en riesgo de vivir en la calle. Se entregaron raciones de alimentos y todos se fueron muy contentos", valoró García. En cuanto al relevamiento de la población que vive a la intemperie en la capital provincial, la trabajadora social dijo: "No tenemos un relevamiento sistematizado, pero sí un chequeo de las personas que se hace a nivel federal. En los dispositivos de la Red Puentes se incrementó muchísima la cantidad de gente que busca alimentos". Afectados por el Covid García comentó que al inicio de esta semana se reportaron unos 10 casos de Covid positivo de personas en situación de calle. Al no tener dónde hacer el aislamiento, la coordinadora de Red Puentes mencionó que se gestionó para que permanezcan aislados en instalaciones de Asoem (Asociación Sindical de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Santa Fe ). En las dos jornadas organizadas pasaron más de 200 personas en busca de su porción de comida. Foto: Manuel Fabatia "Creemos que el contagio fue durante los festejos por el campeonato de Argentina", sospechó García. Respecto a la vacunación contra el coronavirus, la trabajadora social indicó que algunos recibieron la primera dosis por la edad, pero en la mayoría de los contagiados aún no estaban inoculados porque se trata de jóvenes sin comorbilidades a los que aún no les había llegado su turno. Además, las postas de acompañamiento de los últimos dos lunes sirvieron para inscribir a aquellas personas en el registro de vacunación. Pedido de ley En el Congreso de la Nación está presentado un proyecto de ley desde fines de marzo de este año. La iniciativa propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en calle; y se prevé un sistema de atención móvil en todo el país y una red nacional de centros de integración social con formación y capacitación en oficios. Desde Red Puentes Santa Fe señalaron: "Entendemos que ante una problemática compleja y estructural como esta, se requiere pensar abordajes y políticas integrales que puedan dar respuestas en pos de la restitución y plena garantía de los derechos humanos de las personas que sobreviven en situación de calle cotidianamente, por lo cual impulsamos esta campaña de visibilizarían y concientización, que empuja porque salga la ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

