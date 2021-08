https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 25.07.2021 - Última actualización - 17:13

13:23

El "Millo" es el solitario representante del fútbol criollo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, algo que hace diez años no pasaba. Unión, con muchos pibes y la experiencia de Moyano-Brítez atrás, quiere resistir y dar el golpe.

A las 18 visita al River del "Muñeco" Marcelo Gallardo Unión busca amargarle el domingo al único argentino que se "Copa" El "Millo" es el solitario representante del fútbol criollo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, algo que hace diez años no pasaba. Unión, con muchos pibes y la experiencia de Moyano-Brítez atrás, quiere resistir y dar el golpe. El "Millo" es el solitario representante del fútbol criollo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, algo que hace diez años no pasaba. Unión, con muchos pibes y la experiencia de Moyano-Brítez atrás, quiere resistir y dar el golpe.

En este inédito arranque de campeonato (nunca en su historia Unión arrancó una competencia de AFA contra los dos grandes del fútbol argentino), el equipo de Juan Manuel Azconzábal tendrá este domingo, desde las 18, la segunda prueba de fuego. Es que el Tate del "Vasco", que viene de empatar de local contra el segundo equipo de Boca, se verá con un River de Marcelo Gallardo más agrandado que nunca. Es que de los seis equipos argentinos que se habían metido en los octavos de final de la Copa Libertadores de América solamente quedó uno en carrera y fue el equipo de Marcelo Gallardo, que eliminó a Argentinos Juniors tras imponerse por 2-0 en La Paternal luego del 1-1 en el Monumental. En tanto, Boca, Racing, Vélez y Defensa quedaron afuera a manos de Atlético Mineiro, San Pablo, Barcelona de Ecuador y Flamengo, respectivamente. Es por eso que Unión quiere amargarle el trago de domingo al único argentino copero.

Más allá que no está confirmado el once titular (se habla de un solo cambio: González por Nardoni), no hay dudas del plan de juego del "Vasco" contra el mejor equipo argentino de los últimos años: resistir, llevar la lucha a la intensidad física total e intentar lastimar de contragolpe o con pelota quieta. La receta es sencilla del Tate: experiencia en la columna del fondo (Moyano al arco; Brítez y Corvalán de custodios) y muchos chicos del club para correr, meter y dejar el alma en cada pelota.

Lo que fue pasajero, desde lo táctico contra Boca, puede empezar a instalarse como permanente si le vuelve a salir bien contra River en el Nuevo Monumental: el "Negro" Portillo de "5". Sin dudas, el misionero, de lo mejor que apareció en Primera viniendo del semillero: logró jugar bien atrás en distintas posiciones; ahora sorprendió como "5" en el medicampo.

El otro dato, a priori, del armado tatengue, pasa por los atacantes: a pesar del bonito gol de cabeza de Fernando Márquez, el "Cuqui" volverá a arrancar desde el banco como relevo, siendo la dupla Juan Manuel García-Cordero los dos titulares arriba. El inicio del ex Arsenal fue flojito, pero el chico formado en Huracán de Parque Patricios mostró cosas interesantes. A todas estas opciones de ataque se sumarán dos nombres más: Mauro Luna Diale cuando se recupere al ciento por ciento de la lesión y Nicolás Blandi cuando termine de solucionar su salida desde Chile donde pasó sin pena ni gloria por Colo Colo.

No hacen falta tantos editores de videos (cada vez más de moda en los cuerpos técnicos) para saber cómo juega el River de Marcelo Gallardo, sin dudas el mejor equipo argentino de los últimos años: descuidarse o darle espacios es letal para cualquier equipo contra los once que ponga el "Muñeco". Y ésto es algo que, con tres jugadores por cada puesto, va más allá de los once nombres que ponga desde el vamos contra Unión este domingo a las 18 en el Nuevo Monumental del "Millo".

Se viene el segundo exámen complicado para el Unión del "Vasco": es como un filtro para lo que será este semestre post Copa América. No es que lo que venga después será fácil para el Tate, pero si logra salir sin heridas de este prueba gigante contra River (como lo fue Boca hace una semana) el panorama será mucho más alentador.

Por lo pronto, con el tridente de oficio atrás (Moyano, Brítez, Corvalán) y con muchos pibes de mitad para arriba, el Unión de Azconzábal busca amargarle el trago de domingo al único sobreviviente argentino copero: River Plate.

Hacía diez años no se daba...

River Plate, rival tatengue este domingo, será el único representante argentino en los cuartos de final y para encontrar la última vez en la que un solo equipo de nuestro país se metió entre los ochos mejores, hay que irse hasta 2011.

Hace una década, en una Copa Libertadores que no disputaron ni Boca ni River, Vélez y Estudiantes de La Plata llegaron a los octavos de final: el Fortín superó a Liga de Quito, pero el Pincha cayó ante Cerro Porteño por penales.

Vélez en cuartos de final se sacó de encima a Libertad de Paraguay y después cayó en semifinales con Peñarol de Montevideo, que en la definición cayó ante Santos de Brasil.