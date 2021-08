https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La garrochista santafesina, Luciana Gómez Iriondo lo comunicó a través de un duro descargo en su cuenta de Instagram. Ella, junto a Tomás Mondino, Bautista Diamante, Sebastián Tomassi y Dylan Van der Hock, iban a ser los cinco representantes de nuestro país en Kenia.

El próximo 17 de agosto y hasta el 22, Nairobi, la capital de Kenia, será el epicentro del atletismo. En esos días se llevará a cabo el Mundial Sub 20.

Para dicha competencia, la garrochista santafesina Luciana Gómez Iriondo, junto a Tomás Mondino y Bautista Diamante (100 y 200 metros llanos respectivamente), Sebastián Tomassi (lanzamiento de martillo) y Dylan Van der Hock (3.000 metros), serían los representantes argentinos, luego de sus grandes actuaciones en el Sudamericano de la categoría que se disputó hace poco tiempo en Lima, Perú.

Pero lamentablemente, parece que el “sueño mundial” de estos cinco atletas, no será posible.

Este domingo en su cuenta de Instagram (@lugomeziriondo), la santafesina dejó un duro mensaje, responsabilizando a la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), por no poder conseguir “5 pasajes”.

El mensaje de Gómez Iriondo, fue el siguiente:

“Estoy destrozada con la noticia que me acaba de llegar. ARGENTINA NO PARTICIPARÁ DEL MUNDIAL U20 en Nairobi, Kenya. Voy a escribir este mensaje en caliente, con toda la bronca que tengo, para que vean lo que duele que jueguen con el esfuerzo que hace uno día a día.



Se suspendió la participación de argentina en el mundial u20.



A la @cada_atletismo (CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE ATLETISMO) agradecerles por ABSOLUTAMENTE NADA.



Mi mensaje al presidente de la CADA fue el siguiente: “Gracias por absolutamente nada beto. Siguen jugando con nosotros, con nuestro esfuerzo del día a día. No les importa nada. Sinceramente te lo digo con lágrimas en los ojos “ del cual obvio no recibí ni voy a recibir una respuesta de su parte.



Inoperantes desde siempre, soltándonos la mano en todo momento. Una vez más lo hicieron. No les importó nada, solo cuidarse el bolsillo pareció ser la mejor opción. Siento un dolor enorme. El sacrificio y tiempo que llevó poder clasificar a este campeonato tan importante, para que de un día a otro te lo arrebaten de las manos, duele demasiado. AMO lo que hago y voy a seguir entrenando duro para lo que se viene. Pero quiero dejar bien en claro que en donde encuentre la posibilidad de irme, lo voy a hacer. Porque realmente quiero llegar a ser una atleta de nivel elite algún día, y quedándome acá lamentablemente se que no lo voy a lograr. Mi familia me empuja todos los días a seguir creciendo. No voy a bajar los brazos. Por ellos y por la lu de 8 años que soñaba con poder saltar muy alto en algún momento.

Se burlaron de nosotros en nuestras caras una vez más. Se burlaron de nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestra entrega diaria. Y lamentablemente lo van a seguir haciendo con los que vienen.



5 ATLETAS CONFORMÁBAMOS EL EQUIPO NACIONAL PARA EL MUNDIAL. Y no fueron capaces de conseguir 5 PASAJES. Así es nuestro país y por algo estamos como estamos.



Gracias a todos los que me apoyan día a día, si llegue a donde estoy es gracias a ustedes. Familia, amigos, conocidos, sponsors. Gracias infinitas. Sigamos trabajando para lo que se viene”.

Comunicado oficial de la CADA