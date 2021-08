https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 25.07.2021 - Última actualización - 26.07.2021 - 7:18

20:31

El emblema de Racing aseguró que se encuentra "muy bien" físicamente, pero dijo que el técnico le indicó que "no estaba a la altura" de sus compañeros.

"Espero en algún momento poder estar a la altura de lo que pretende" Duras declaraciones de Lisandro López contra "Juanchi" Pizzi El emblema de Racing aseguró que se encuentra "muy bien" físicamente, pero dijo que el técnico le indicó que "no estaba a la altura" de sus compañeros. El emblema de Racing aseguró que se encuentra "muy bien" físicamente, pero dijo que el técnico le indicó que "no estaba a la altura" de sus compañeros.

El delantero y emblema de Racing, Lisandro López, señaló que espera "en algún momento poder estar a la altura" de lo que pretende el entrenador Juan Antonio Pizzi, a la vez que remarcó que se siente "muy bien" físicamente.

"Él (por Pizzi) pensaba que yo había estado parado mucho tiempo, le expliqué que no, pero igual me dijo que yo no estaba a altura todavía de mis compañeros", manifestó el futbolista tras el empate del equipo de Avellaneda frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Asimismo añadió: "Yo me siento muy bien. Estuve 20 días parado, hice la pretemporada a la par del grupo, me vengo entrenado muy bien. Espero en algún momento poder estar a la altura de lo que pretende. Obviamente se respeta su decisión y se trabaja para tratar de estar".

Por otro lado, López habló del futuro de Racing tras haber quedado afuera de la Copa Libertadores: "Tenemos la obligación de pelear por la Copa Argentina y el torneo local. Esto recién empieza. Hay plantel y este club grande así lo requiere".

El plantel de Racing se entrenó este domingo con la mente puesta en el partido en el cual visitará a Aldosivi de Mar del Plata el próximo martes a las 18:45 por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Los futbolistas que jugaron más de 45 minutos frente a Gimnasia La Plata realizaron tareas regenerativas en el estadio, mientras que el resto, se entrenó en el Predio Tita Mattiussi, donde hizo fútbol ante la Reserva.

El jugador Matías Rojas, quien se recupera de un desgarro, trabajó en el gimnasio y kinesiología, mientras que Ezequiel Schelotto, que sufrió el sábado la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, hizo fisioterapia, mientras que Fabricio Domínguez, que evoluciona favorablemente tras un síndrome febril y se reincorporará este lunes.