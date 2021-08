"Vasco" Azconzábal: "Hoy sufrimos ante uno de los mejores equipos de la Argentina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Explicó que muchos chicos con la camiseta de Unión pisaron por primera vez la cancha de River Plate, con todo lo que ello implica. "Buscaremos las variantes y pensaremos en Banfield", aseguró el DT tatengue.

"A las cualidades del adversario las conocíamos, intentamos ser competitivos en todo momento, entiendo que hubo una paridad en cuanto a situaciones en el primer tiempo donde pudimos haber emparejado, ahí sí se notó en acciones puntuales como en el segundo gol la capacidad del rival que enfrentamos", arrancó el DT rojiblanco Juan Manuel Azconzábal en la conferencia de prensa después del duro 4-0 en contra en el Nuevo Monumental contra el River de Gallardo.

- La posición de Portillo en el medio: "Es una alternativa al juego, porque nosotros posicionamos una línea de tres y nos permite tener con su presencia por delante poder soltar más a los laterales o extremos y quedar con cuatro respaldando. Hoy alternó con Cañete, es una posibilidad que nos da el jugador, que lo presentó en el partido pasado y lo puede hacer, nada es para aseverar que va a ser siempre así, nos da variantes como las puede dar Britez y Cañete. De los jugadores que no tengo no hago mención, tengo que mirar hacia adelante".

- El primer gol: "Pensábamos que el adversario maneja por la zona interior un muy buen pie, tienen soluciones permanentes cuando la pelota llega a la espalda de la segunda línea de presión, preferíamos que si nos llegaba lo haga por afuera como lo hizo en el primer tiempo, no tuvimos sobresaltos en esas acciones. El primer gol llega por un contragolpe, nosotros a los 2 minutos tenemos una presión similar a la que hace el rival y no pudimos finalizar, también tuvimos contragolpes en el primer tiempo que no las pudimos terminar con la misma eficacia que el adversario. Hubo situaciones planteadas que se vieron".

- El "quiebre" del partido: "En el segundo tiempo, con el tercer gol llegó un quiebre en el partido, ahí sí tuvieron acciones por dentro, donde nos marcaron el cuarto gol y crearon mayor peligro, por las cualidades del rival, en ese momento el rival nos superó. Se puede hablar de la eficacia del adversario. River siempre tiene esa cantidad de situaciones, fueron eficaces y nosotros carecimos de contundencia"

- Bautismos en cancha de River: "En el equipo inicial si contamos la presencia de Cordero, hubo seis jugadores surgidos del club que por primera vez juegan en la cancha de River, y en todo momento mostraron la intención de competir con el rival, que en más de un duelo individual en algunos sectores del campo nos superó por su calidad, con los cambios también. Los ingresos de Imanol Machuca y Gastón Comas marcan el inicio de un grupo de jugadores en Primera División, que nos sirve de aprendizaje".

- Lo que viene: Banfield: "No hará mella en lo anímico, desde lo táctico siempre buscaremos soluciones, sabiendo que hoy sufrimos ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Por supuesto que debemos mejorar y es responsabilidad del cuerpo técnico encontrar las variantes y darle las herramientas a los jugadores para en el próximo partido ser más competitivos y dejar los tres puntos en casa. Vamos a evaluar, hay cosas por corregir, no tenemos que dejar de lado que el adversario también cuenta, buscaremos las variantes necesarias, veremos cómo se recuperan los chicos desde lo físico y pensaremos en Banfield"

- ¿Algo para rescatar?. "Es difícil resaltar situaciones favorables de nuestro desempeño con una victoria del adversario por cuatro goles. Hay elementos que creo que estuvieron a la altura y después en algunas situaciones individuales no fuimos contundentes, sobre todo en la parte ofensiva. Nos faltó ser determinantes a la hora de tener una acción individual, en una acción contra el adversario, pero puede pasar ante un equipo que tiene tanta riqueza individual como River y no debería pasar con otros adversario. El rival tiene jugadores de Selección y nos hizo sentir eso".

- ¿Cambió para enfrentar a River?: "La matriz de River no cambia por uno o dos jugadores, pero sí hay jugadores que marcan la diferencia. Si contabilizás la cantidad de jugadores que participaron de la Copa América te marca una tendencia de lo que es el rival, el encuentro se abre con un gol de contragolpe, sabíamos que nos podían llegar por las bandas, nos llegó, tuvimos situaciones que no pudimos finalizar, y la diferencia notoria en el primer tiempo es el segundo gol, en una acción que va más allá de la táctica, ante eso hay que buscar recursos a veces individuales, y a nivel colectivo, y no las encontramos".

"No soy de patear mucho, pero la vi clara"

Matías Suárez, mucho más acostumbrado a asistir que marcar, se despachó con un golazo para poner el 2-0 parcial de River ante Unión en el Monumental, por la segunda fecha de la Liga Profesional. En 33 minutos del primer tiempo, Suárez recibió la pelota sobre el sector izquierdo del ataque de River, prácticamente a la altura del vértice del área, unos cinco metros afuera, y desde allí sacó un bombazo que se clavó literalmente en el ángulo de Sebastián Moyano, el arquero de Unión, que voló pero no tuvo chances. ¡Impresionante!

El cordobés reconoció después de partido que no es de probar mucho al arco, pero que antes de definir para el 2-0 con semejante bombazo al ángulo, ya tenía pensado intentarlo. "Antes de que Fabri (Angileri) me la dé ya tenía pensado meterme para adentro y patear. No soy de patear mucho, pero la vi clara. A veces no se puede entrar con defensas que están cerradas y hay que intentar. Gracias a Dios entró", afirmó el delantero.

Además, Suárez destacó la importancia del rendimiento y el resultado que consiguió River ante Unión: "Los triunfos te hacen trabajar de otra manera, con más tranquilidad. Pero siempre hay que ser realistas y seguir mejorando. Eso que en algún momento tuvimos que era que estos partidos los hacíamos en casi todos los partidos, tenemos que recuperarlo. Somos conscientes de que todavía nos falta, pero esto nos viene bien para seguir trabajando con otra tranquilidad".